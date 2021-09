360 A vuelo de pájaro

El martes, los inversionistas aceptaron el hecho de que los días de tasas de interés históricamente bajas están llegando a su fin. Esta fue solo una parte de un día salvaje para los mercados globales. Las liquidaciones de acciones estadounidenses se aceleraron. La confianza del consumidor se tambaleó inesperadamente. Luego el Secretario del Tesoro de Estados Unidos dijo que la economía más poderosa del mundo está a punto de quedarse sin efectivo.

Los rendimientos de los bonos del Gobierno fueron la principal razón por la que los mercados se debilitaron. Cuando suben,

indica que los mercados anticipan subidas de tipos de interés, lo que encarece los préstamos.

El rendimiento del bono del Tesoro de

EE. UU. a 10 años subió a 1.539%, el más alto desde junio.

La Reserva Federal dijo la semana pasada que la mitad de su Directorio espera que las tasas de interés aumenten en 2022 y el lunes, el Banco de Inglaterra dijo que también es probable que se produzcan aumentos en el Reino Unido. Ambos bancos centrales han insinuado que también están listos para comenzar a reducir importantes programas de estímulo. El doble golpe potencial de mayores costos de endeudamiento y menos estímulo tiene a los inversionistas sudando:

El S&P 500 cayó más del 2% el martes, la mayor caída en un día desde mayo. El Nasdaq centrado en la tecnología cayó un 2.8%.

El índice Stoxx 600 de Europa cayó un 1.9%, mientras que las acciones tecnológicas del índice cayeron un 4.4%.

El índice de confianza del consumidor de

EE. UU. cayó a un mínimo de siete meses de 109.3, lo que sugiere que la gente desconfía del gasto. Esto se sumó a los temores de una próxima “estanflación”, un escenario económico temido donde la inflación es alta (ya lo es) y el crecimiento se estanca. Si todo esto no fuera suficiente, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, advirtió el martes que el gobierno se quedará sin dinero el 18 de octubre, si el Congreso no aumenta el límite de la deuda federal.

Históricamente, ha sido una tarea bipartidista (se ha hecho cien veces desde la Segunda Guerra Mundial), pero los republicanos hasta ahora están jugando duro. Sin embargo, no hay de qué preocuparse: Yellen solo ha dicho que un incumplimiento de EE. UU. produciría “una catástrofe económica generalizada”.

Lego no está jugando. Comparado con la competencia, el fabricante de juguetes más grande del mundo parece más fuerte que un castillo medieval de 1,426 piezas. El martes, la compañía danesa reportó ingresos récord para el primer semestre de 2021, que fueron el doble de los del segundo competidor, Hasbro. Las ganancias fueron 10 veces mayores.

Lego, que es propiedad privada de su familia fundadora Kristiansen, estuvo al borde del colapso financiero en 2003. Pero en lugar de caer como una torre Jenga (marca registrada de Hasbro), la compañía construyó un puente hacia la creciente base de consumidores de China, suscribió asociaciones con marcas como Harry Potter y Nintendo, e invirtió fuertemente en ventas digitales (mientras que las tiendas físicas como Toys R Us navegaban por la bancarrota). El año pasado, los ingresos de Lego crecieron a un ritmo del 13%, alcanzando US$7 millardos, el aumento más pronunciado en cinco años, mientras las ganancias aumentaron un 19%, y se situaron en US$2 millardos. Este año, los icónicos ladrillos de plástico están produciendo aún más ladrillos de efectivo.

Los ingresos de la compañía en el primer semestre de 2021 aumentaron un 43% interanual a US$3.6 millardos. Las ganancias aumentaron un 140% a US$1.75 millardos. Ambos son récords.

Lego anunció un gran avance en sostenibilidad en junio cuando presentó un prototipo de ladrillo de plástico hecho de botellas de bebidas recicladas. Planea eliminar los plásticos a base de aceite de sus productos para 2030.

Los fabricantes de juguetes Mattel y Funko, junto con los minoristas Walmart y Target, han advertido que los cuellos de botella de la cadena de suministro global podrían causar escasez de juguetes esta Navidad. Sin embargo Lego, que distribuye la fabricación en Europa, Asia y América del Norte, por lo que sus fábricas están cerca de sus mercados, dice que no espera ningún problema de suministro estacional. El orgullo de Dinamarca cumple una vez más.

La Asociación de Estaciones de Gasolina del Reino Unido (retail) informó que dos tercios de sus 5 mil 500 estaciones miembros se habían vaciado por completo de combustibles. Se espera que la demanda disminuya en los próximos días, pero el Gobierno ahora está preparando petroleros militares para ayudar a transportar más oro negro por todo el país. El frenesí de la compra de pánico echó más leña al fuego de la crisis del gas y la energía en Europa, si es que hay algo de sobra:

Los precios internacionales del petróleo alcanzaron ayer un máximo de tres años, con el crudo Brent de referencia superando los US$80 el barril, mientras que el costo del gas en Europa se ha duplicado desde mediados de agosto. El origen del problema es la disminución de la producción de esquisto en Estados Unidos, interrupciones del huracán Ida en la perforación en el Golfo de México y el alto consumo de combustibles, dijeron analistas al Financial Times.

Al Reino Unido le faltan unos 100 mil conductores de camiones para entregar el combustible que tiene y la escasez de mano de obra se atribuye a la pandemia y al brexit.

El presidente Joe Biden pidió recientemente una investigación sobre el aumento de los precios del gas en Estados Unidos, que actualmente han aumentado alrededor del 50% desde enero. Mientras tanto, los precios de la electricidad en Alemania se han más que duplicado desde febrero.

Funcionarios estadounidenses hicieron pública la extinción de más de 20 especies que incluyen 11 aves, ocho mejillones de agua dulce, dos de peces, una de murciélagos y una de plantas debido a la evolución de la crisis ambiental global.

Mastercard entra en el mercado de comprar ahora y pagar después. El gigante de las tarjetas anunció planes para nuevos servicios en la industria que ofrecen a los compradores pagos a plazos sin intereses. La industria de pago posterior, que representa alrededor de una quinta parte de las ventas en Alemania y Suecia, significa solo alrededor del dos por ciento de las ventas en Estados Unidos, pero se espera que se triplique en los próximos tres años.

China tiene otro problema de deuda en sus manos. La deuda oculta del gobierno local de la nación ha aumentado a más de la mitad del tamaño de la economía china, según Goldman Sachs.

Leído para usted estimado lector en New York Times, The Economist, Washington Post, Bloomberg, Newsweek, CNBC, Deal Book del New York Times, Morning Brew y Quartz.