EE. UU. incluye a cinco magistrados salvadoreños en la Lista Engel

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, acusó ayer a Estados Unidos de cometer “injerencia” en la política del país centroamericano después de que se incluyeran a cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional en una lista de supuestos actores corruptos y antidemocráticos.

“Queda claro que la lista no tiene NADA que ver con corrupción, sino que es pura política e injerencia de la más bajera (baja)”, publicó el mandatario en su Twitter tras conocerse la actualización de la lista. Añadió que “es extraño que no viene mencionado NADIE de la oposición. Tal vez por angelitos” y “de nuevo, no viene NADIE del Gobierno de Honduras”.

El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, envió al Congreso de la nación norteamericana una actualización de la “Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos” también llamada Lista Engel. Así se conoce a la Sección 353 de la Ley de Compromiso Reforzado entre Estados Unidos y el Triángulo del Norte, patrocinada en diciembre pasado por el exlegislador Eliot Engel, y por la cual el Departamento de Estado debe identificar a quienes en esos tres países centroamericanos atenten contra la democracia y la lucha anticorrupción.

En esta se incluyen a los abogados Óscar Alberto López Jerez, Elsy Dueñas Lovos, José Ángel Pérez Chacón, Luis Javier Suárez Magaña y Héctor Nahún Martínez.

A juicio del Gobierno estadounidense estas personas “socavaron los procesos o las instituciones democráticas”. “Estados Unidos está comprometido a apoyar al pueblo del norte de Centroamérica fortaleciendo la democracia, el Estado de derecho y la rendición de cuentas, que son las claves para un futuro mejor”, expresó Blinken, al anunciar la decisión.

El gobierno de Joe Biden considera que la corrupción y el deterioro de la gobernabilidad democrática en Guatemala, El Salvador y Honduras generan gran parte de las condiciones que motivan el éxodo de ciudadanos de esos países a la frontera entre Estados Unidos y México, que desde la llegada al poder del mandatario demócrata ha registrado números récord.

Los magistrados, entre los que se encuentran un exasesor del Gobierno de Bukele y un abogado del director de la Policía Nacional Civil (PNC), fueron nombrados el 1 de mayo pasado después de que la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, cesara a los jueces que formaban parte de dicha sala.

En el caso de El Salvador, Blinken apuntó contra los magistrados “por socavar la democracia” al interpretar la Constitución de manera que el presidente Nayib Bukele pueda presentarse a la reelección, pese a una prohibición expresa en la Carta Magna que prohibía mandatos presidenciales consecutivos.

Resaltó que los cinco fueron nombrados por la Asamblea Legislativa que asumió el 1 de mayo, tras la destitución abrupta “sin causa legítima” de sus predecesores y “en un proceso que parece haber contravenido la Constitución salvadoreña”.

“Dictador”

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se autodenominó irónicamente “dictador” en su biografía en Twitter, una forma de burlarse de sus adversarios, en medio de críticas que lo acusan de concentrar el poder. Para la directora del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana (UCA), Laura Andrade, al usar el concepto de dictador, el Presidente “está tratando que las personas normalicen este calificativo (…) en su gestión, lo que es un riesgo en términos de cultura política en El Salvador”.