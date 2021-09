360 A vuelo de pájaro

El dueño de una propiedad china implosiona y las acciones de una empresa de subastas y redes sociales estadounidenses se hunden. Si bien está bastante claro por qué los bancos están temblando en el vórtice que rodea al Evergrande Group de China, el vínculo entre los problemas del prestamista y las acciones como Twitter o EBay es más difícil de ver. Mientras tanto, el desarrollador con sede en Shanghai Sinic Holdings detuvo las operaciones ayer después de una caída del 87% en sus acciones. La repentina venta masiva en Hong Kong estuvo acompañada de un aumento en el volumen de operaciones que fue aproximadamente 14 veces su promedio del año pasado.

Una caída de más del 20% en las acciones estadounidenses parece más una posibilidad real, advierten los estrategas de Morgan Stanley. Si bien sigue siendo el peor de los casos, el banco dijo que la evidencia está comenzando a apuntar a un crecimiento más débil y una caída de la confianza del consumidor. Por un tiempo allí, parecía que Wall Street estaba muy de acuerdo con esa evaluación, con las acciones estadounidenses cayendo más en unos cuatro meses antes de recuperarse un poco. El S&P 500 terminó el día con una caída del 1.7%, con el sector inmobiliario de China y la angustia por la Reserva Federal como culpables.

Los gigantes tecnológicos están comprando silenciosamente cientos de empresas más pequeñas, una preocupación creciente para los reguladores en medio de preocupaciones antimonopolio.

El creciente número de fusiones y adquisiciones, muchas de las cuales nunca se anunciaron públicamente, está abrumando a los reguladores antimonopolio, un problema importante para las esperanzas de la administración Biden de intensificar el escrutinio de los centros de poder corporativo como Silicon Valley.

Hollywood ha perdido oficialmente su dominio sobre la televisión. Netflix de Silicon Valley se convirtió en el primer servicio de streaming en ganar la mayor cantidad de premios Emmy en un solo año, obteniendo 44 trofeos frente a los 19 de HBO. Si bien no hay un título oficial para la cadena con más trofeos, Netflix no se molestará porque ya posee los derechos de The Crown.

A pesar de su nombre, las monedas estables pueden tambalearse peligrosamente. A los funcionarios de Washington les preocupa que las empresas que emiten estas criptomonedas no tengan reservas adecuadas. Si una masa crítica de tenedores de monedas estables desea convertir sus tokens simultáneamente, eso podría conducir a una especie de corrida bancaria moderna. El uso de monedas estables ha crecido de manera tan explosiva en el último año, desde la virtual inexistencia no hace mucho hasta un mercado de más de US$120 millardos, que los reguladores están cada vez más nerviosos. El emisor de la moneda estable más popular, tether, resolvió este año, una investigación con el Fiscal General de Nueva York por mala gestión financiera.

¿Son las monedas estables una amenaza para el sistema financiero en general? Los reguladores federales temen que sin una acción rápida y una supervisión estricta de este rincón del mundo de las criptomonedas, podrían estarlo. En un informe que se presentará este otoño, el Departamento del Tesoro puede ordenar al Consejo de Supervisión de Estabilidad Financiera que revise si este tipo de criptomoneda, o sus emisores, deben considerarse “sistémicamente importantes”. La designación permitiría una regulación federal estricta para abordar problemas más allá de los niveles de reserva, como la protección del consumidor y de datos, la resistencia tecnológica y la prevención de delitos financieros. En su forma actual, las monedas estables están moderadamente reguladas a través de un mosaico de reglas de transmisión de dinero y banca estatal.

Las monedas estables son fundamentales para el crecimiento continuo de las criptomonedas. Son la base de muchos de los servicios comerciales, de préstamos y préstamos en los intercambios de cifrado, así como de los florecientes servicios financieros alternativos en la cadena de bloques que se promociona como el futuro de los pagos. Stablecoins también podría realizar la función de un dólar digital emitido por el gobierno, que está siendo considerado por la Fed. Jay Powell, el presidente de la Fed, ha sugerido que una moneda digital del banco central de EE. UU. podría socavar todo el sector de las criptomonedas. “Creo que ese es uno de los argumentos más fuertes a su favor”, dijo al Congreso.