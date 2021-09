Bukele oficializa “purga” de jueces y fiscales

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, promulgó un decreto legislativo que pasa a retiro a un tercio de los jueces y una medida similar que afecta a los fiscales, pese a protestas en el país y en el extranjero.

“El ejercicio de la función de magistrados y jueces cesará de manera obligatoria cuando las personas que ejercen dichos cargos cumplan 60 años de edad, lo cual implica el cese del funcionario en su cargo”, consigna el decreto legislativo. También despide a los jueces que tengan más de 30 años de servicio.

Esta norma fue aprobada el 31 de agosto por la Asamblea Legislativa, controlada por los aliados del mandatario. El decreto legislativo fue publicado en el ‘Diario Oficial’ el 14 de septiembre y entrará en vigencia una semana después.

Según comentó en conferencia de prensa el juez Juan Antonio Durán, quien lidera un movimiento opositor a la medida, se trata de una “purga” que afecta a magistrados independientes.

Uno de los jueces que será cesado es Jorge Guzmán, quien resolvió en noviembre de 2020 certificar a la Fiscalía para que investigara y determinara si Bukele cometió algún delito tras el bloqueo de las inspecciones judiciales de archivos del Ejército, en los que se pretendía localizar información del operativo militar que derivó en la matanza de El Mozote en 1981.

Además, el mandatario oficializó el decreto que cesa a los fiscales de 60 años. “La carrera fiscal finalizará, de manera obligatoria, cuando las personas comprendidas en ella cumplan 60 años de edad, lo cual implica el cese de la relación laboral del agente auxiliar o empleado administrativo con el Fiscal General de la República”, precisa el decreto.

La normativa “no se aplicará a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia”, actualmente aliados del mandatario.

Retira propuestas

Bukele retiró ayer de la propuesta de reforma constitucional, elaborada por su gobierno, la posibilidad de legalizar el aborto terapéutico y el matrimonio igualitario. “He decidido, para que no quede ninguna duda, no proponer ningún tipo de reforma a ningún artículo que tenga que ver con el derecho a la vida (desde el momento de la concepción), con el matrimonio (manteniendo únicamente el diseño original, un hombre y una mujer), o con la eutanasia”, precisó en sus redes sociales.