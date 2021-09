Muere tras ser rechazado en 43 UCI saturadas en EE. UU.

El caso de Ray DeMonia, de 73 años, se ha convertido en un símbolo de los estragos que está provocando la variante Delta en EE. UU., no solo entre los enfermos de COVID-19 sino también en otras personas que requieren de atención médica urgente y que no pueden acceder a ella debido a que los hospitales no dan abasto.

Medios de comunicación estadounidenses se hicieron eco esta semana del caso de este anticuario, originario de la localidad de Cullman, en Alabama, que acabó falleciendo a 200 millas (unos 322 kilómetros) de su casa en un hospital del estado vecino de Misisipi.

En su obituario, los familiares del difunto explicaron que murió el pasado 1 de septiembre, tres días antes de su 74 cumpleaños, y animaron a todo el mundo a vacunarse contra el COVID-19 para evitar que la falta de recursos haga que enfermos de males que no sean el COVID-19 no tengan la atención médica necesaria.

“En honor a Ray, por favor vacúnense, si no lo han hecho, como esfuerzo para liberar recursos para las urgencias no relacionadas con el COVID”, dice la esquela.

DeMonia acudió el 23 de agosto al Centro Médico Regional de Cullman por problemas del corazón.

En declaraciones al diario ‘The Washington Post’, su hija Raven DeMonia detalló que 12 horas más tarde su madre recibió una llamada de ese hospital para explicarle que habían contactado con 43 centros médicos y no habían sido capaces de encontrar una cama libre en ninguna UCI especializada en enfermos cardiacos.

Finalmente, hallaron una cama libre en la UCI del Hospital Rush Foundation en la localidad de Meridian, en Misisipi, a donde el enfermo fue transportado en un avión medicalizado.