360 A vuelo de pájaro

La proliferación de variantes de COVID-19 en África podría conducir a mutaciones que eviten las vacunas que pueden descarrilar los intentos globales de poner fin a la pandemia, dijo un grupo de organizaciones africanas e internacionales. Mientras que los países desarrollados administran o planean distribuir vacunas de refuerzo, el “lento lanzamiento de las vacunas en la mayoría de los países africanos crea un entorno en el que el virus puede replicarse y evolucionar”, dijeron los grupos. Como resultado, existe una probabilidad creciente de que surjan nuevas variantes más peligrosas y se extiendan por todo el mundo.

El gobernador del banco central de Suecia comparó la compra y venta de bitcóin con el comercio de sellos, cuestionando el poder de permanencia de las monedas sin el respaldo del gobierno. El gobernador del Riksbank, Stefan Ingves, concluyó que “el dinero privado suele colapsar tarde o temprano”.

China realizó una intervención sin precedentes en el mercado mundial del petróleo, liberando crudo de su reserva estratégica por primera vez con el objetivo explícito de bajar los precios. Mientras tanto, la ola de emisiones sin precedentes de las corporaciones estadounidenses no mostró signos de desaceleración ayer en medio de lo que los banqueros y prestatarios dicen que son las condiciones ideales, para que las empresas de alto nivel aprovechen el mercado de bonos para obtener financiamiento.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenará que todos los empleados de la rama ejecutiva, contratistas federales y millones de trabajadores de la salud sean vacunados contra el coronavirus, e indicará a su administración que emita nuevas reglas diciendo que los grandes empleadores privados deben requerir vacunas o pruebas a medida que continúa la variante Delta, para enfermar y matar a miles de estadounidenses.

“The Economist” esta semana

Aspectos destacados del último número

Esta semana The Economist presenta dos portadas. En Estados Unidos y Europa se enfocan en el amargo legado del 11 de septiembre de 2001. Hace veinte años, Estados Unidos se propuso remodelar el orden global después de los ataques a las torres gemelas. Hoy es demasiado fácil concluir que su política exterior ha sido abandonada en una pista del aeropuerto de Kabul. Sin embargo, hablar del declive y el aislacionismo estadounidenses es demasiado pesimista. La caída de Saigón no llevó a Occidente a perder la guerra fría y los intereses de Estados Unidos son más globales que durante su fase aislacionista en la década de 1930, con 39 millones de puestos de trabajo respaldados por el comercio y US$33 billones en activos extranjeros. El presidente Joe Biden quiere reconstruir el liderazgo estadounidense. El peligro es que su insistencia reduccionista de que la política exterior sirve a la clase media de Estados Unidos conduce a errores, proteccionismo y una política de China que se parece notablemente a la de Donald Trump.

En Asia, en la edición de Oriente Medio y África, la portada de The Economist examina por qué las naciones que fallan a las mujeres fracasan. Los lugares que oprimen a las niñas y las mujeres tienen muchas más probabilidades de ser violentos e inestables. Los 20 estados más frágiles del mundo practican la poligamia, incluida Guinea, donde se produjo un golpe el 5 de septiembre. En muchas regiones, los abortos selectivos conducen a proporciones de sexos sesgadas y a un peligroso excedente de hombres jóvenes solteros. Las sociedades basadas en grupos de parentesco masculino tienden a subyugar a las mujeres por medio de derechos de herencia desiguales, matrimonio infantil y más. La geopolítica no debería verse únicamente mediante una lente feminista, como tampoco debería verse únicamente en términos de economía o no proliferación nuclear. Pero los legisladores que ignoran a la mitad de la población no pueden esperar comprender el mundo.

El Departamento de Energía propone una transformación radical de la energía solar. Un plan publicado ayer mostró cómo Estados Unidos podría producir casi la mitad de su electricidad a partir del sol para 2050, un paso potencialmente grande hacia la lucha contra el cambio climático. Pero alcanzar ese objetivo requeriría grandes mejoras en la red eléctrica, y eso tiene pocos precedentes históricos.

Las ofertas de trabajo alcanzan otro récord. Casi 11 millones de puestos de trabajo quedaron sin cubrir en julio, según las últimas cifras del Departamento de Trabajo, un aumento de 749 mil respecto al mes anterior. El fuerte aumento en las vacantes se produce después de un informe de empleo que mostró que agosto fue uno de los meses más débiles para la contratación, desde que comenzó la recuperación económica hace más de un año. Deberían los estadounidenses abrir su economía.

JP Morgan Chase anunció el miércoles que está comprando una participación del 75% en Volkswagen Payments, extendiendo una ola de adquisiciones diseñada para detener los dolores de las bajas tasas de interés en su negocio principal.

La adquisición de VW es el último y más ambicioso paso del banco en el sector automotriz. JP Morgan ya tiene asociaciones financieras con Jaguar Land Rover y Subaru, pero VW Payments es una tirada de dados más agresiva. La unidad de VW, que JP Morgan planea cambiar de marca, permite a los conductores pagar el estacionamiento, el combustible, la carga del vehículo eléctrico, el seguro e incluso el entretenimiento en el automóvil desde el asiento del conductor. Ya en funcionamiento en 32 países, el servicio esencialmente convierte un carro en una billetera digital que puede realizar transacciones en miles de estaciones de servicio y carga. JP Morgan planea expandir el uso del software más allá de las compras relacionadas con vehículos, además de abrirlo a otras marcas de automóviles para capitalizar un sector emergente.

Según el grupo de investigación Grand View, el mercado de pagos en vehículos alcanzará los US$4 millardos en 2021.

VW no separa las ganancias para su unidad de pagos, pero las declaraciones de mediados de año en julio dijeron que las ventas en la división de servicios financieros del fabricante de automóviles fueron de US$27 millardos, un aumento del 18% desde 2020.

La transacción se sincroniza perfectamente con la estrategia comercial actual de JP Morgan. A medida que las tasas de interés históricamente bajas asestaban un golpe a sus servicios bancarios centrales (los ingresos netos por intereses disminuyeron un 8% año tras año en el segundo trimestre), el CEO de muchos años, Jamie Dimon, respondió con una estrategia probada y verdadera: diversificar. El banco ya ha igualado el volumen de acuerdos del año pasado con al menos 34 adquisiciones hasta ahora en 2021. Las compras incluyen la plataforma de inversiones éticas con sede en California OpenInvest, el administrador de patrimonio digital británico Nutmeg y la empresa de gestión forestal Campbell Global.

La realidad venció a la ficción el miércoles cuando la firma de tenencia de Bill Gates, Cascade Investment, adquirió una participación mayoritaria en el Four Seasons Hotel and Resorts por US$2.200 millardos.

En 1997, el cofundador de Microsoft invirtió por primera vez en la cadena de hoteles y complejos turísticos Four Seasons, que entonces cotizaba en Bolsa. Una década más tarde, durante el boom de los viajes de lujo de los años 2000, Gates se asoció con el príncipe de Arabia Saudita Alwaleed bin Talal para hacer que el hotel fuese privado y dejará de cotizar en Bolsa. Aunque The Wall Street Journal describió la relación de los dos multimillonarios como llena de disputas sobre “asuntos grandes y pequeños”, Gates apoyó a Alwaleed cuando fue detenido en el Ritz-Carlton por el príncipe heredero Mohammad Bin Salman en 2017. Gates ahora está adquiriendo la mitad de la participación de su socio, lo que eleva su propio interés en la empresa turística por encima del 71%. La compañía Kingdom Holding de Alwaleed retendrá aproximadamente el 24%, mientras que el presidente de Four Seasons, Isadore Sharp, se quedará con el 5%. El trato en efectivo se cerrará en enero, pero las asignaciones de propiedad no son todo lo que ha cambiado en el resort a lo largo de los años.

El Four Seasons operaba 74 hoteles cuando Gates y Alwaleed lo compraron en 2007. Ese recuento es ahora de 121, además de 46 residencias de lujo y 50 proyectos más en trámite. El acuerdo inminente valora la cadena en US$10 millardos.

Los hoteles están saliendo de su peor año de la historia. Ha habido un repunte en los viajes de lujo, pero según Bloomberg, las propiedades de tarifa media se están recuperando más rápidamente.

A pesar de los pronósticos no concluyentes, Gates no es el único CEO que apuesta por la inclinación de la clase alta por los bares en la piscina y las camas California King con sábanas rígidas. Hyatt expandió recientemente su negocio de lujo, comprando al gerente del resort Apple Leisure Group, mientras que los propietarios de Holiday Inn, IHG, anunciaron una nueva colección de hoteles de “lujo y estilo de vida”.