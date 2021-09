EE.UU. y México hablan sobre inversión en la frontera sur

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y el canciller de México, Marcelo Ebrard, participarán hoy en un Diálogo Económico de Alto Nivel en Washington en busca de fortalecer las cadenas de suministro y acelerar la ayuda económica al sur del país y Centroamérica.

El jefe de América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, señaló a la agencia Bloomberg que el encuentro forma parte de un esfuerzo por reparar los lazos económicos dañados durante la era del unilateralismo de Donald Trump.

“Estamos tratando de construir una nueva comprensión de Estados Unidos-México en términos económicos que no sea de suma cero”, dijo el funcionario al señalar que el país quiere impulsar una nueva era después de firmar el Tratado México-Estados Unidos-Canadá.

Los representantes de ambas naciones, abundó, discutirán sistemas que permitan a la región reaccionar más rápido en casos de crisis futuras.

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló el pasado lunes que en el encuentro en Washington será entregada una carta dirigida al mandatario estadounidense Joe Biden para tratar el tema de los migrantes.

En su rueda de prensa ayer, indicó que la misiva contendrá una propuesta para ordenar el flujo migratorio con base en un plan para que haya trabajo en Centroamérica y que exista atención a los pobladores de Honduras, El Salvador y Guatemala.

“La gente tiene que optar por emigrar porque no tiene opciones, no tiene alternativas, no hay esperanzas en sus pueblos, entonces ya es tiempo de iniciar una etapa nueva en la política migratoria, en donde lo fundamental sea el desarrollo de los pueblos, el bienestar de los pueblos”, sostuvo López Obrador.

Manifestó que en vez de detener el flujo migratorio, se deben impulsar políticas para darles oportunidades de desarrollo a las personas en sus países de origen y abrir la posibilidad para que se entreguen visas temporales de trabajo.

La delegación mexicana que participará en la reunión en Washington estará integrada también por la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, mientras que por el lado estadounidense estarán además el secretario de Estado, Antony Blinken, la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, y la representante comercial Katherine Tai.

“Con el presidente Biden consideramos que es el momento, es el tiempo, para con hechos empezar a desarrollar el sur, los países de Centroamérica porque, de todo el flujo migratorio, el 60 por ciento proviene de Honduras, de Guatemala y de El Salvador”. Andrés Manuel López Obrador, mandatario de México.