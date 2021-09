360 A vuelo de pájaro

Steve Hanke: “El día 1 del bitcóin en El Salvador es un precursor de lo que vendrá: caos monetario y desastre”. El economista de la prestigiosa Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos, ha venido criticando la idea de establecer el bitcóin como moneda de curso legal en El Salvador. Incluso lo consideró una “estupidez monetaria” cuando recién fue aprobado. El experto en política monetaria ha afirmado que algunas de sus advertencias se han cumplido. En el primer día de la adopción del criptoactivo como moneda de curso legal en el país, la aplicación del gobierno no ha funcionado, la gente ya está experimentando las fluctuaciones del activo, los cajeros no han permitido que los salvadoreños saquen dinero y el bitcóin pasó de valer alrededor de US$52 mil por unidad a cerca de US$46 mil 900 alrededor de las 3:00 de la tarde. El gobierno compró unidades de bitcóin el lunes, cuando superaba los US$50 mil y durante la primera mitad del martes, ya había perdido cerca de US$2 millones tras la caída del activo.

Fue un comienzo difícil para el experimento de El Salvador de usar el bitcóin como moneda de curso legal. Su precio se desplomó ayer hasta en un 17%, ya que el lanzamiento se vio obstaculizado por fallas técnicas. Otras criptomonedas también cayeron. El plan de El Salvador representa la mayor prueba hasta ahora para bitcóin. Muchos están observando para ver si un número significativo de personas quiere usar la criptomoneda (hasta ahora no lo hacen) y si trae algún beneficio a la empobrecida nación centroamericana.

Ford ha contratado al ejecutivo que lidera el proyecto de automóviles de Apple. Entre periodos en Apple, Doug Field también jugó un papel importante en el lanzamiento del Model 3 de Tesla.

Los talibanes dieron a conocer ayer el nuevo Gabinete de Afganistán, incluido un hombre al que el Gobierno de Estados Unidos considera terrorista. Además de subrayar los temores de que el grupo extremista no haya cambiado sus formas, la medida complica aún más cualquier relación entre las dos naciones. El presidente Joe Biden ha dejado en claro que quiere que los talibanes –anfitriones anteriores y posiblemente actuales de Al Qaeda– abandonen sus vínculos terroristas.

Israel, una vez líder en la lucha contra el COVID-19, es ahora uno de los peores puntos calientes del mundo. Aunque los casos graves allí parecen haber alcanzado su punto máximo, destaca lo difícil que es evaluar el progreso en la lucha contra la pandemia. A medida que la variante Delta continúa matando a miles de personas diariamente en todo el mundo, EE. UU. alcanzó un nuevo hito, con el 75% de los adultos que recibieron al menos una dosis del imnunizante. Un nuevo estudio de la vacuna de Johnson & Johnson dijo que el medicamento redujo a la mitad las infecciones en los trabajadores de la salud.

Intel está dedicando su planta de Irlanda a manufacturar chips para fabricantes de automóviles, a medida que la empresa se adentra en un mercado donde la escasez ha paralizado la producción mundial de carros. En el Salón del Automóvil de Alemania de esta semana, los directores ejecutivos de vehículos estimaron que la escasez durará desde unos meses más hasta años.

Ha habido muchos factores de volatilidad económica este año, pero una unidad militar de elite dirigida por un exlegionario francés es definitivamente nueva. Los mercados del aluminio se sacudieron el lunes, y los precios del metal alcanzaron un máximo de 10 años en Londres, un día después de que ocurriera un golpe de Estado en la nación de Guinea, en África occidental, un mercado mineral clave.

Como el segundo mayor productor de bauxita del mundo, Guinea exportó 82 millones de toneladas en 2020, más que cualquier otro país. En otras palabras, la inestabilidad en Guinea es una mala noticia para la cadena de suministro de aluminio. Así que la reacción del mercado no fue sorprendente después de los eventos del domingo, cuando una unidad militar de elite tomó el poder, arrestó al Presidente del país y suspendió su Constitución:

Los precios del aluminio en la Bolsa de Metales de Londres subieron un 2% a US$2 mil 775 la tonelada, el más alto desde 2011, y los futuros en China subieron un 3.4% a su nivel más alto desde 2006.

El aluminio ya ha subido un 40% este año gracias a un aumento de la demanda provocado por un estímulo, lo que ha dejado al mayor productor del metal, China, luchando por mantenerse al día.

Guinea suministró el 55% de la bauxita de China en los primeros siete meses del año, lo que hace que los analistas teman más aumentos de precios en el futuro. “La mayor incertidumbre en torno al nuevo régimen político puede interrumpir los flujos mundiales de exportación de materias primas y también aumenta la probabilidad de renegociación de los contratos de exportación, lo que puede ejercer presión al alza sobre los precios de la alúmina y el aluminio”, dijeron analistas de JP Morgan en una nota de inversión.

Los fabricantes de automóviles, que han recurrido cada vez más a materiales livianos como el aluminio para alcanzar los objetivos de emisiones, ahora buscan costos de producción aún más altos.

Leído para usted estimado lector en New York Times, The Economist, Washington Post, Bloomberg, Newsweek, CNBC, Deal Book del New York Times, Morning Brew y Quartz.