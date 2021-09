Gordon Felt, 20 años dedicados a los “héroes” que combatieron a yihadistas en el cielo

Este año, Felt prepara junto a los responsables del memorial una semana de conmemoraciones para el 20º aniversario. Pero también se apresta a disolver la asociación de familiares.

Con el memorial finalizado en 2019, y la instalación en el lugar de una torre de 40 campanillas eólicas, símbolo de la voz de los fallecidos, “alcanzamos nuestro objetivo”, explica Felt.

Lo dice sin lamentos, y hasta agradecido: años de visitas a Pensilvania y a Washington DC para alistar el memorial le impidieron caer por “un agujero negro”.

“Estaba furioso (…) e implicarme me salvó”, dijo. “Este proceso me dio perspectiva, me dio esperanza, una razón de ser (…) Elegí no vivir en la amargura”.