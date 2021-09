360 A vuelo de pájaro

Cuando la reconocida académica legal y ávida crítica de Silicon Valley, Lina Khan, fue nombrada presidenta de la Comisión Federal de Comercio (FTC) a principios de este año, los observadores esperaban que sometiera a escrutinio, rápidamente, a los grandes gigantes de la tecnología. Hasta que el nuevo presidente reveló el lunes que la FTC pondría las estaciones de servicio de gasolina de Estados Unidos bajo el microscopio. Khan confirmó que su agencia investigará las fusiones de estaciones de servicio en las carreteras, para determinar si la industria se ha involucrado en un comportamiento anticompetitivo para aumentar el costo del combustible para los consumidores.

AT&T presentó una nueva iniciativa climática que, según afirma, brindará a las empresas formas tangibles de utilizar 5G y otras tecnologías para reducir las emisiones de carbono.

El gigante de las telecomunicaciones unirá fuerzas con Microsoft, Equinix, Duke Energy y otros para crear la Iniciativa de Clima Conectado. AT&T dice que él y sus socios planean desarrollar e implementar productos tecnológicos que las empresas de las industrias de energía, transporte y fabricación, que incluyen a muchos de los peores culpables de las emisiones, pueden usar para reducir su huella de carbono. AT&T ha establecido un objetivo para que el grupo ayude a las empresas a eliminar colectivamente una gigatonelada de emisiones de gases de efecto invernadero para 2035 (una gigatonelada son mil millones de toneladas métricas, o alrededor del 15 por ciento del total de gases de efecto invernadero emitidos cada año en EE. UU.)

La iniciativa de AT&T aborda la creciente preocupación de que 5G es perjudicial para el medio ambiente. Porque 5G requiere más torres de transmisión que las tecnologías inalámbricas anteriores, que, según los críticos, causarán más daño ambiental. Además, las velocidades de datos inalámbricos más rápidas conducirán a un uso de datos que agota aún más la energía. Los partidarios, sin embargo, dicen que 5G es más eficiente energéticamente en la transferencia de datos y permitirá nuevas tecnologías de seguimiento para que las empresas y las personas puedan monitorear y reducir su uso de energía.

Los precios del aluminio han alcanzado su punto más alto en 10 años gracias a la represión de China sobre el uso de energía, que afecta directamente a las fundiciones. Ahora, el mayor productor y consumidor de aluminio del mundo se ha convertido en un importador del metal, con repercusiones en todo el mundo.

“Simplemente no hay suficiente metal en Norteamérica”, dice Roy Harvey, director financiero del proveedor de aluminio estadounidense Alcoa.

La velocidad de la recuperación de Alemania se está poniendo en riesgo, a medida que las empresas de la potencia de fabricación eficaz informan de escasez de materiales, que van desde chips de memoria hasta piezas de tecnología más baja e incluso elementos básicos como paletas de madera. Las sacudidas pandémicas en todas partes, están estrangulando incluso a una economía con una marca basada en la eficiencia y una reputación de precisión y durabilidad. Los problemas de suministro están causando estragos en empresas, desde Siemens hasta BMW, y podrían persistir hasta el próximo año o incluso más.

