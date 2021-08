360 A vuelo de pájaro

La Unión Europea recomendó volver a imponer restricciones de viaje para los visitantes estadounidenses no vacunados, pero el cambio no es obligatorio para los estados miembros.

El bloque eliminó a Estados Unidos de una “lista segura” de países cuyos residentes pueden viajar sin requisitos como cuarentena y pruebas.

La decisión es una señal de que las posibles medidas para frenar la propagación del coronavirus podrían permanecer vigentes durante meses.

Ayer marcó el inicio del 141º Abierto de Tenis de EE. UU., por cierto el último Grand Slam del año. También será el primer gran torneo jugado sin Federer, Nadal o Serena desde el siglo pasado.

El mercado de vehículos eléctricos está a punto de sufrir una gran sacudida: Una compañía de vehículos eléctricos muy conocida y respaldada por Amazon y Ford, acaba de presentar su solicitud para cotizar en bolsa con una valoración de US$80 millardos. Rivian, que planea entregar sus primeros vehículos el próximo mes, se convertirá inmediatamente en un competidor líder de Tesla, diversificando una nueva frontera en el mercado estadounidense de vehículos eléctricos: camionetas picop.

Los fabricantes de automóviles están en una carrera frenética para lanzar vehículos eléctricos, ya que los objetivos de emisiones establecidos por China, Europa y EE. UU. eliminarán en general los motores tradicionales de gasolina en las próximas décadas. Pero la camioneta eléctrica de Rivian, enfrentará a la start-up en una batalla única con Ford, por el alma automotriz de Estados Unidos: la icónica camioneta Ford F-150 a gasolina, que ha sido durante mucho tiempo el vehículo más vendido de Estados Unidos.

Y la batalla se intensifica después de un año, en el que los estadounidenses compraron más camionetas que automóviles, por primera vez.

Rivian, que ha recaudado US$10.5 millardos y está planeando una nueva planta de US$5 millardos en Texas, podría tener la ventaja de ser el primero en moverse contra sus rivales, con sus camionetas eléctricas iniciales programadas para su lanzamiento en las próximas semanas.

Mientras tanto, la camioneta Hummer eléctrica de GMC, está programada para ser lanzada a fines de este año y la F-150 eléctrica de Ford, en la primavera de 2022. El Cybertruck de Tesla, inicialmente programado para lanzarse este año, ha estado plagado de retrasos, demoras y no debutará hasta al menos el próximo año.

Si bien Tesla es de lejos el fabricante de vehículos eléctricos más valioso del mundo, los inversionistas han demostrado mucha confianza en el sector en general. Lucid Motors, que salió a Bolsa el mes pasado y aún no ha entregado un solo automóvil, ya alcanza un valor de US$34 millardos. Esto es, aproximadamente, la mitad de la valoración de General Motors, que cumplió cien años en 2008. Con US$80 millardos, Rivian sería el sexto fabricante de automóviles más valioso del planeta (superando a GM, Ford y Honda, sin haber entregado nunca un vehículo en el mercado). Para no quedarse atrás en los titulares, Tesla forjó un nuevo terreno este fin de semana, solicitando comenzar a vender electricidad directamente en Texas. Los planes son turbios hasta ahora, pero la compañía tiene líneas de negocio crecientes, tanto en paneles solares como en unidades de baterías.

Las sequías están haciendo del agua, el líquido más vital del planeta y cada vez, una inversión más sólida y un activo estratégico, mientras en Guatemala, transformamos el agua, literalmente, en mierda.

Han pasado casi nueve meses desde que Wall Street abrió el grifo: con el lanzamiento del Nasdaq Veles California Water Index, el 7 de diciembre de 2020, y los inversionistas han podido apostar, progresivamente, por el precio del agua. Las sequías del mundo real, que se han seguido presentando, se han convertido en un oasis de oportunidades en Wall Street.

Mientras las sequías y los incendios forestales azotaban la Costa Oeste de EE. UU., California declaró el Estado de Emergencia en abril y el mes pasado pidió a sus residentes que redujeran el uso de agua en un 15%. Al 31 de julio, los principales embalses de California, tenían solo el 53% de sus promedios históricos. Si bien las circunstancias son un mal augurio para los verdes prados y jardines de los adinerados y famosos de Hollywood, el nuevo mercado de agua está prosperando:

El índice Nasdaq Veles, que representa el precio promedio de las transacciones de derechos de agua en California, ha aumentado un 87% este año, alcanzando más de US$923 por acre-pie (o por 325.851 galones de agua).

Hay aproximadamente 65 fondos de agua en todo el mundo, con un total de US$35 millardos en activos bajo administración. Mientras, el fondo cotizado en Bolsa de Invesco Global Water, que rastrea a las empresas que producen productos de purificación y conservación de agua, ha subido un 22% este año.

El camino de menor resistencia para los precios del agua es más alto, ya que la escasez de agua, ya es una preocupación en ciertas áreas alrededor del mundo, y el agua, como producto básico, está ganando más tracción”, Deane Dray, director gerente de RBC Capital, le dijo a Barron’s.

La mitad de las empresas, en cada uno de los cuatro índices bursátiles principales de Estados Unidos, pertenecen a industrias con riesgo de agua de medio a alto, lo que significa que la conservación del agua, se está convirtiendo, rápidamente, en una prioridad empresarial. Pepsi, por ejemplo, anunció recientemente planes para reponer el 100% del agua que utiliza en la fabricación en áreas de alto riesgo para 2025.

“The Economist”, esta semana

Aspectos destacados del último número

La portada de esta semana de The Economist analiza cómo los insurgentes islamistas se sentirán inspirados por el triunfo de los talibanes en Afganistán. Con fuerza de voluntad, paciencia y astucia, una banda de guerreros santos, de bajo presupuesto, ha vencido a América y se ha hecho cargo de un país de tamaño mediano. Para los musulmanes que anhelan expulsar a los infieles y derrocar estados seculares, era una prueba de que Dios lo aprueba. El efecto dominó se podía sentir por todas partes. El principal riesgo, no es que los terroristas utilicen Afganistán, como base para atacar a Occidente, como hicieron el 11 de septiembre de 2001. Estos ataques son más difíciles ahora, ya que los países ricos tienen una mayor seguridad. El peligro está en los estados más pobres y débiles, donde los yihadistas aspiran, no solo a matar sino también a ejercer el poder, o al menos evitar que el gobierno lo haga. En lugares como Pakistán, Yemen, Siria, Nigeria, Mali, Somalia y Mozambique, ya controlan el territorio. En varias otras partes de Asia, África y Medio Oriente amenazan con hacerlo. La calamidad en Kabul, hoy significa mayores flujos de refugiados, más ataques yihadistas y una mayor probabilidad de que prevalezcan otras insurgencias islamistas. Eso podría desestabilizar una gran cantidad de países, poniendo en peligro tanto a los locales como a los extranjeros, que visitan o hacen negocios allí.

Más de un millón de hogares y negocios de Louisiana se quedaron sin electricidad un día después de que el huracán Ida llegara a tierra. La tormenta, que acumuló algunos de los vientos más poderosos que jamás hayan golpeado el área, empujó un muro de agua tierra adentro cuando tocó tierra, como un huracán de categoría 4 a unas 60 millas al sur de Nueva Orleans. A medida que avanza hacia el norte, Ida está desatando una cantidad catastrófica de lluvia. Ida azotó Luisiana en el 16º aniversario del huracán Katrina, que fue el ciclón más costoso en la historia de Estados Unidos y dejó gran parte de Nueva Orleans en ruinas. Aunque los diques, las bombas y otra infraestructura del área reconstruida, después de la tormenta de 2005, se han mantenido bien hasta ahora, la amenaza aún no ha terminado, ya que las lluvias al norte de la ciudad fluyen peligrosamente hacia el río Mississippi.

Los científicos sudafricanos dijeron que identificaron una nueva variante del coronavirus, que tiene un número preocupante de mutaciones: el denominado C.1.2. La variante se identificó por primera vez en mayo. Para el 13 de agosto, se había encontrado en seis de las nueve provincias de Sudáfrica, así como en la República Democrática del Congo, Mauricio, Portugal, Nueva Zelanda y Suiza. Las mutaciones en el virus “están asociadas con una mayor transmisibilidad” y una mayor capacidad para evadir los anticuerpos , dijeron los científicos.

El veterano inversor Mark Mobius dijo que los inversores deberían tener el 10% de una cartera en oro, ya que las monedas se devaluarán tras los rescates gubernamentales sin precedentes destinados a mitigar los impactos económicos de la pandemia.