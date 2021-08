El huracán Ida deja completamente a oscuras a todo Nueva Orleans

Toda la ciudad de Nueva Orleans (EE.UU.) quedó este domingo completamente a oscuras después de que se produjera un “daño de transmisión catastrófico” debido al paso del huracán Ida, informaron las autoridades locales.

Este incidente se produjo justo cuando comenzó a anochecer en la ciudad de Luisiana y cuando el huracán Ida pasaba a unas 30 millas (50 kilómetros) al oeste de la ciudad.

La agencia de preparativos ante emergencias de Nueva Orleans NOLA Ready indicó que la única electricidad que hay actualmente en toda el área metropolitana procede exclusivamente de generadores.

En todo el estado de Luisiana hay más de 780.000 clientes sin energía eléctrica, según la web especializada Poweroutage.us, debido presumiblemente a fallos de sistema como el de Nueva Orleans o la caída de numerosos postes de la electricidad. El proveedor regional de electricidad en Nueva Orleans, Luisiana, informó que los residentes de esa y otras ciudades permanecerán sin energía durante el resto de la noche debido a los daños en su infraestructura que causó el huracán Ida.

La compañía recalcó que su personal se encuentra evaluando los daños que provocó el ciclón y preparando un plan para restaurar el servicio.

Nurse captures roof being blown off at OCHSNER main campus. (credit: Courtesy: Chrissy Gottbrath) #HurricaneIda #nola pic.twitter.com/xSM95o1Yj1

— BunChoum (@BunChoum) August 30, 2021