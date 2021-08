360 A vuelo de pájaro

El Pentágono exigirá vacunas COVID para sus 1.4 millones de miembros en servicio activo, luego de la aprobación de la FDA de la inyección Pfizer-BioNTech.

El secretario de Defensa, Lloyd J. Austin III, enviará pautas a los miembros en servicio activo, dijo el Pentágono. United Airlines anunció recientemente que sus empleados deberán mostrar un comprobante de vacunación dentro de las cinco semanas posteriores a la aprobación regulatoria. Oregon ha adoptado un requisito similar para todos los trabajadores estatales, al igual que una gran cantidad de universidades en estados desde Louisiana hasta Minnesota.

La Ciudad de Nueva York requerirá que todo el personal educativo, incluidos los maestros y directores, esté vacunado, un mandato que afectará a unos 148 mil trabajadores.

Según el mandato, cada empleado del Departamento de Educación deberá haber recibido al menos una dosis de una vacuna contra el coronavirus antes del 27 de septiembre, sin la opción de someterse a pruebas semanales.

Uber, Lyft y DoorDash gastaron más de US$200 millones en campañas a favor de la ley, que fue aprobada por abrumadora mayoría el año pasado como iniciativa de votación como Propuesta 22. La medida permitió a Uber, Lyft y otros mantener intacto su modelo de negocio (que se basa en mano de obra barata para mantener márgenes reducidos) en el enorme mercado de California. Desechar beneficios molestos como el pago de horas extras y la compensación de trabajadores habría aumentado los costos de Uber en aproximadamente un 5%, según las estimaciones. Sin embargo, el juez Frank Roesch dictaminó que la propuesta 22 viola el poder de la legislatura de California para regular la compensación por lesiones de los trabajadores, también disposiciones constitucionales y según el juez “parece proteger únicamente los intereses económicos de las empresas”. Estas empresas –Uber, Lyft y DoorDash– podrían obtener una suspensión del fallo del juez en tan solo dos semanas, lo que significaría volver a la normalidad para Uber en California, durante un proceso de apelaciones que podría prolongarse durante meses o un año. Dejando de lado esta decisión, Uber no ha superado su mayor problema a largo plazo: una aparente incapacidad para obtener ganancias. Incluso cuando el tráfico de viajes privados se ha recuperado después de la pandemia, la compañía aún informó una pérdida operativa de US$1.2 millardos en el segundo trimestre la semana pasada.

China está investigando al principal funcionario del gobierno de Hangzhou por violaciones disciplinarias graves, lo que pone de relieve la ciudad que alberga al Grupo Ant de Jack Ma y Alibaba. El secretario del Comité del Partido Municipal de Hangzhou, Zhou Jiangyong, ha sido puesto bajo investigación por graves violaciones de la disciplina del partido y la ley estatal, dijo la Comisión Central de Inspección Disciplinaria. Si bien la agencia no dio más detalles sobre los presuntos delitos de Zhou, el organismo de control del partido utiliza habitualmente esa terminología para describir las investigaciones de corrupción.

Las acciones estadounidenses subieron ayer tras la noticia de la aprobación de la vacuna COVID, recuperándose de los mínimos de la semana pasada. Los inversionistas de Wall Street ven los mandatos que surgen de la decisión de la FDA, como un baluarte potencial contra los aumentos repentinos impulsados por la mutación Delta, que ha amenazado la recuperación económica mundial. Ayer, datos mixtos de EE. UU. mostraron que las ventas de viviendas en julio fueron más altas de lo esperado, mientras que el crecimiento de los servicios en EE. UU. y las fábricas se desaceleró a un mínimo de ocho meses.

Las empresas de redes sociales han invertido considerables recursos y dinero en los creadores en línea en los últimos años. YouTube quisiera recordarles a todos que es el que más lanza. Como en US$30 millardos durante tres años.

Virgin Orbit de Richard Branson acordó salir a Bolsa por medio de una fusión inversa con NextGen Acquisition Corp. II, que valorará la empresa de lanzamiento de satélites en US$3.2 millardos.

Los frackers en el campo petrolero más grande de Estados Unidos están permitiendo que grandes cantidades de gas natural se derramen a la atmósfera. Los científicos y activistas están tratando de encontrar las fugas y taparlas, antes de que cocinen aún más el planeta. Estos investigadores se denominan cazadores de metano.

Suena completamente inverosímil: una tecnología que podría dar rienda suelta a energía limpia casi ilimitada y alimentar el mundo de manera segura durante siglos. Sin embargo, la fusión nuclear sostenible, planteada durante mucho tiempo, dio un paso más cerca de la realidad este mes. Los científicos de la Instalación Nacional de Ignición, parte del Laboratorio Nacional

Lawrence Livermore, anunciaron que habían producido alrededor de 10 billones de vatios de energía de fusión después de disparar una cápsula de hidrógeno con una serie de rayos láser. El estallido duró solo una fracción de segundo, escribe la Junta Editorial de Bloomberg, pero ofreció una nueva evidencia significativa de que el aprovechamiento de la energía de fusión podría algún día ser factible.

Leído para usted estimado lector en New York Times, The Economist, Washington Post, Bloomberg, Newsweek, CNBC, Deal Book del New York Times, Morning Brew y Quartz.