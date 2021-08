Al menos 21 muertos dejan inundaciones en Tennessee

Unas devastadoras inundaciones en el estado de Tennessee, en el sur de Estados Unidos, han dejado al menos 21 muertos y decenas de desaparecidos, dijeron el domingo funcionarios locales, advirtiendo que la cifra era preliminar.

Tennessee fue golpeado el sábado por tormentas e inundaciones calificadas por los meteorólogos de “históricas”, que dejaron 38 centímetros o más de lluvia.

Caminos rurales, carreteras estatales y puentes fueron arrasados y miles de personas se quedaron sin electricidad.

Veinte personas murieron en la localidad de Waverly, en el condado de Humphreys, dijo el jefe de policía, Grant Gillespie, en una conferencia de prensa transmitida por NewsChannel 5 Nashville.

Gillespie dijo que la otra muerte ocurrió en un área rural en otra parte del condado.

More images from #Waverly TN on Saturday after the flood. The damage is just everywhere. So many destroyed vehicles, homes moved off their foundations, businesses destroyed and debris. Pray for these folks. I talked to some who had no flood insurance. pic.twitter.com/2vTpVlS73O

— Steve Smith (@stevesmith1043) August 22, 2021