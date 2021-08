360 A vuelo de pájaro

Si bien la situación en el aeropuerto de Kabul se ha calmado desde el lunes, Afganistán sigue nervioso y se pregunta qué hará a continuación esta última iteración de los talibanes. Exfuncionarios del Gobierno afgano dijeron que planean reunirse con líderes talibanes para conversar en Doha. Mientras tanto, los funcionarios del Pentágono están presionando para que se realicen vuelos cada hora para acelerar la evacuación del personal y los refugiados, aunque los funcionarios alemanes dijeron que por ahora, solo los miembros de la comunidad internacional están atravesando los puntos de control de los talibanes. En un intento por apaciguar a los escépticos globales, los talibanes dijeron que no permitirían que el país se convierta nuevamente en un refugio para grupos terroristas y que el grupo apuntaba a formar un gobierno inclusivo, uno que incluyera a las mujeres, en la medida en que lo permita la ley islámica. Si bien China y Rusia se apresuraron a aceptar el cambio político fuera de programa en Afganistán, los miembros de la OTAN están aún lidiando con su respuesta.

A medida que la variante Delta se difunde exponencialmente y las muertes por COVID-19 aumentan una vez más, se espera que EE. UU. ponga a disposición de todos los adultos las vacunas de refuerzo a partir del próximo mes. Los funcionarios de la administración de Biden están finalizando un plan que se espera recomiende un refuerzo ocho meses después de que los estadounidenses recibieron su última dosis. Los padres de familia de Florida están respondiendo en contra a la prohibición del mandato de máscaras del gobernador republicano Ron DeSantis. Mientras tanto, Nueva Zelanda entrará en un bloqueo a nivel nacional por un solo caso nuevo que se ha presentado en dicho país.

La familia Sackler, propietaria del fabricante de la adictiva droga OxyContin, Purdue Pharma, no contribuirá con miles de millones de dólares, a un acuerdo legal, a menos que se les libere de todas las demandas actuales y futuras sobre el comportamiento de la empresa, dijo un miembro de la familia en un tribunal.

Ahora está bastante claro que los inversores chinos están entrando en pánico, aunque sea un poco, por la represión de Pekín contra las industrias nacionales. Las acciones chinas cayeron ayer cuando los funcionarios publicaron un borrador de nuevas reglas de competencia. Incluso las presentaciones de los fondos de cobertura muestran que algunos de los mejores y más brillantes administradores de dinero no anticiparon las amplias regulaciones. Nadie anticipó, que el triunfalismo del autoritarismo de los comunistas chinos, los llevaría a privilegiar las ortodoxias y dogmas políticos sobre la economía, que los hará perder su liderazgo en la innovación y sobre todo, dará una ventaja competitiva a Estados Unidos, que por cierto habían perdido en los últimos años.

A partir de ayer, el S&P 500 se ha duplicado oficialmente desde su mínimo de COVID el 23 de marzo de 2020. Solo tomó 354 días de operaciones para lograr esa hazaña, el ritmo más rápido de cualquier regreso en la historia del índice.

La estrategia alemana: Al tratar de comprender la represión regulatoria de Pekín, algunos economistas están mirando a más de 4 mil 500 millas de distancia, hacia una inspiración poco probable: Berlín. China ha pasado de “la forma estadounidense” a la “forma alemana“, escribió Chen Li, estratega sénior de la corredora Soochow Securities Co., en una presentación reciente que fue ampliamente compartida en las redes sociales chinas. Chris Leung, economista jefe para China de DBS Group Holdings Ltd., dice que Alemania es un modelo con más paralelismos y similitudes, ya que todavía tiene grandes bancos estatales, un fuerte sector de exportación de manufacturas y no ha tenido una crisis financiera desde la Segunda Guerra Mundial.

Si bien la analogía con Alemania tiene sus límites, al menos hay tres áreas de convergencia que vale la pena señalar: las reglas antimonopolio, el énfasis en la fabricación sobre los servicios y su enfoque de la educación.

China consultó a expertos alemanes mientras redactaba sus regulaciones antimonopolio, dijo Peter Hefele, jefe del departamento de Asia y el Pacífico en Konrad-Adenauer-Stiftung, una fundación afiliada al partido Unión Demócrata Cristiana de centro derecha de Alemania. “Copiaron mucho de la ley alemana”.

El programa “Made in China 2025” de Pekín, centrado en aumentar la fabricación en los sectores tecnológicos, se inspiró en el modelo de Industria 4.0 de Alemania. “La admiración proviene de la idea de que Alemania nunca ha abandonado su núcleo industrial y que puede ser más importante que la industria de servicios”, dijo Doris Fischer , presidenta de Economía y Negocios de China en la Universidad de Würzburg.

En un proyecto de ley de educación vocacional emitido este año, Pekín prometió una “fusión de industria y educación”, imitando el sistema de Alemania, donde las empresas privadas brindan oportunidades de pasantías pagadas. “El único país donde he visto que se imita a mayor escala es China”, dijo Hermann Simon, presidente de la consultora alemana Simon-Kucher & Partners.

“La salida de Pekín del modelo anglosajón ya ha comenzado”, escribió Leung de DBS en una nota el lunes. “El modelo alemán es un fuerte competidor como modelo de desarrollo rector de la economía”.