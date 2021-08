360 A vuelo de pájaro

El gobierno federal declaró una escasez en el río Colorado, lo que obligó a cortar el suministro de agua en Arizona, Nevada y México. Colorado, también es fuente de suministro de agua para California.

La declaración provoca cortes en el suministro de agua que, por ahora, afectarán principalmente a los agricultores de Arizona. A partir del próximo año, se les cortará gran parte del agua de la que han dependido durante décadas. Se exigen reducciones mucho menores para Nevada y México al otro lado de la frontera sur. Esta dramática situación, representa una gran oportunidad para Guatemala y para América Latina. El agua es un activo estratégico para América Latina y para el Caribe, pues tienen el 30% del agua dulce del mundo, con solo el 8% de la población. Mientras, por ejemplo China Comunista tiene el 20% de la población mundial, sin embargo, solo el 8% del agua dulce del mundo. Trágicamente, a ritmo de vértigo, Guatemala está transformando su activo estratégico, el agua dulce, literalmente, en mierda.

Una necesidad desafortunada: con los incendios forestales explosivos que envían columnas de humo a través de EE. UU., más personas, organizaciones sin fines de lucro y agencias gubernamentales se están encargando de rastrear la calidad del aire. Miles de sensores de monitoreo de aire para consumidores ahora alimentan datos a una plataforma gubernamental de mapeo de incendios y humo lanzada el año pasado. La herramienta, de la Agencia de Protección Ambiental y el Servicio Forestal de EE. UU., combina información de dispositivos privados con lecturas del monitoreo gubernamental. Y la empresa Purple Air, que ha vendido más de 20 mil monitores del tamaño de latas de café, mantiene su propio mapa global.

En un discurso, el presidente Joe Biden apoyó “rotundamente” su decisión de retirar las tropas de Afganistán, rechazando las críticas tras la toma de posesión de los talibanes.

“Los líderes políticos de Afganistán se rindieron y huyeron del país”, dijo Biden, acusando al Ejército de deponer las armas después de dos décadas de entrenamiento estadounidense y cientos de miles de millones de dólares en equipos y recursos. “En todo caso, los acontecimientos de la semana pasada refuerzan que poner fin a la participación militar estadounidense en Afganistán ahora fue la decisión correcta”.

¿Qué sigue para la economía afgana? Golpeado por la guerra y sostenido por la ayuda estadounidense, alrededor del 90 por ciento de la población de Afganistán vive con menos de US$2 al día. Un informe de junio del Servicio de Investigación del Congreso dijo que las perspectivas para la economía de Afganistán eran inciertas, en el mejor de los casos, y eso fue antes de la toma de poder de los talibanes que siguió a la retirada de las tropas estadounidenses.

Se estima que las reservas minerales del país tienen un valor de hasta US$3 billones, con un gran tesoro de oro y metales industriales. Lo más importante para el futuro del país, quizá, son los enormes depósitos de litio, un material clave para las baterías eléctricas. Pero aprovechar esos recursos y venderlos al mundo podría resultar difícil para un estado paria. La historia de los talibanes de mal manejo de los recursos humanos del país, es decir, su subyugación de las mujeres en todos los aspectos de la sociedad, es otra nube sobre las perspectivas del país.

La negociación en la industria petrolera se calienta. BHP, la compañía minera más grande del mundo, está considerando vender su negocio de petróleo y gas de US$15 millardos, respondiendo a la presión de los inversores. Mientras tanto, Bloomberg informa que Aramco está cerca de comprar una participación del 20 por ciento en la unidad de refinación de petróleo y productos químicos de Reliance Industries de India, por hasta US$25 millardos.

Los gigantes tecnológicos amplían su alcance con proyectos de cables submarinos. Para satisfacer la demanda de servicios de Internet en mercados de rápido crecimiento, Facebook y Google están invirtiendo en cables que abarcarán más de 7 mil millas y conectarán Japón, Taiwán, Guam, Filipinas, Indonesia y Singapur para 2024. Facebook también forma parte de un consorcio de nuevas ramas de cables para conectar partes de África.

Escenas de pánico y caos se están desarrollando en todo Afganistán mientras los combatientes talibanes solidifican el control de la capital, Kabul. La velocidad a la que los talibanes se movieron por el país y la asombrosa caída del Gobierno afgano tomó a algunos por sorpresa. Las críticas al fracaso de la administración Biden para predecir el colapso rápido aumentaron. Ayer, el presidente Joe Biden culpó al Ejército afgano, diciendo que carecía de voluntad para luchar. Con la mayoría de los puntos de salida en todo el país sellados, afganos desesperados se apiñaron en las pistas del aeropuerto de Kabul. Algunos incluso se agarraron a los aviones que intentaban despegar, lo que provocó varias muertes. Las imágenes destacaron el temor de que los talibanes, a pesar de las garantías, castiguen a quienes se cree que han ayudado a las fuerzas estadounidenses.

Tensiones en la cadena de suministro. Después de capear las olas pandémicas anteriores mejor que otras regiones, la variante Delta de rápida propagación ha provocado confusión en fábricas y puertos en países que alguna vez estuvieron entre los más exitosos en contener el virus. En Asia, donde las Naciones Unidas estiman que se obtienen alrededor del 42% de las exportaciones mundiales, corren el riesgo de torcerse por medio de las cadenas de suministro globales, justo cuando los envíos generalmente aumentan para la temporada de compras navideñas. Los estallidos empeoran un año ya tortuoso para los exportadores, con costos de envío por las nubes debido a la escasez de contenedores y a medida que las materias primas como los semiconductores se vuelven más caras y difíciles de obtener.

En China, el tercer puerto de contenedores más ocupado del mundo se cerró parcialmente recientemente, mientras que en el sudeste asiático, una de las regiones más afectadas, los ejecutivos de las fábricas han estancado la producción de productos electrónicos, prendas de vestir y otros productos.

