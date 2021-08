360 A vuelo de pájaro

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, acaba de proclamar: “un código rojo para la humanidad”. El consenso inequívoco de los mejores científicos climáticos del mundo, revelado en un informe histórico ayer, es que los humanos no solo son responsables de las catástrofes que afectan a la atmósfera, los océanos, las bolsas de hielo y los bosques, sino también debido a la ausencia de medidas drásticas por parte de los líderes del planeta. Para eliminar la contaminación por gases de efecto invernadero, las cosas van a empeorar mucho y muy pronto. La evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de la ONU es que el umbral de calentamiento crucial de 2° C será “superado durante el siglo XXI”, escenario que hace que el acuerdo climático de París, sus advertencias y objetivos parezcan francamente optimistas. La última década fue probablemente más calurosa que cualquier periodo de los últimos 125 mil años (cuando el nivel del mar estaba hasta 10 metros más alto) y la combustión y la deforestación han elevado el CO2 en la atmósfera, más de lo que ha estado en 2 millones de años. “Este informe”, advirtió Guterres al mundo, “debe sonar como una sentencia de muerte para el carbón y los combustibles fósiles, antes de que destruyan nuestro planeta “. David Rovella, Bloomberg.

La quinta ola de la pandemia de coronavirus en EE. UU. comenzó este verano en los estados de baja vacunación en Ozarks y Deep South. Ahora, gracias a la variante Delta altamente contagiosa, se ha apoderado de todo el país, con casos y hospitalizaciones en su nivel más alto desde febrero. Treinta y ocho estados tienen niveles de transmisión considerados altos por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Si bien, la última ola ha sido atribuida a los estadounidenses que se niegan a vacunarse, en China, los funcionarios locales están siendo castigados por no frenar un brote que generó casi 900 infecciones sintomáticas en menos de un mes. Personas que van desde alcaldes y directores de salud locales hasta jefes de hospitales y aeropuertos han sido penalizadas por negligencia y mal manejo de brotes locales, informó Global Times, respaldado por el Estado. Resulta que la estrategia a largo plazo de China para combatir el virus podría dejarla aislada durante años. Y a pesar de las advertencias de la ONU, de que se prohíban las inmunizaciones de refuerzo hasta que más personas en el mundo tengan acceso a las vacunas iniciales, los funcionarios estadounidenses dicen que quieren comenzar a distribuirlas. Por cierto, Israel ya lo ha hecho.

El maíz, el trigo y la soja cayeron debido a que un resurgimiento del COVID-19 impulsó las preocupaciones sobre la demanda en medio de un retroceso más amplio en las materias primas. Los futuros del petróleo tocaron un mínimo de 11 semanas, lo que podría indicar una demanda más débil de biocombustibles.

La industria de microchips de China está sintiendo el calor de la represión regulatoria de Pekín. Una advertencia en los medios estatales de que los funcionarios no tolerarán a los especuladores en el mercado de chips hizo que las acciones relacionadas cayeran.

El presidente afgano, Ashraf Ghani, dijo que considera que las conversaciones de paz con los talibanes están muertas y que busca armar a los civiles y cooperar con los señores de la guerra para evitar que el grupo militante vuelva a tomar el control del país. Durante el fin de semana, los talibanes capturaron las capitales de cuatro provincias del norte y una en el oeste, donde encontraron poca resistencia.



Berkshire Hathaway se recupera de la desaceleración, pero no ha podido encontrar nada para comprar.

Debido a sus diversas inversiones en todo, desde comida rápida hasta baterías, seguros y ropa interior, Berkshire Hathaway de Warren Buffett es vista por muchos como un referente de la economía estadounidense. Entonces, cuando la compañía publicó sus resultados del segundo trimestre durante el fin de semana, ofreció dos conclusiones clave: el negocio es excelente, pero el equipo de administración de Berkshire sigue siendo escéptico sobre las valoraciones del mercado de valores. Los ingresos de Berkshire aumentaron un 22%, hasta alcanzar US$69.1 millardos en el trimestre, lo que hizo que las ganancias operativas subieran un 21%, a US$6.7 millardos. Sin embargo, incluso con US$144 millardos en fondos disponibles para invertir, Buffett optó por recomprar acciones en lugar de ampliar la enorme cartera diversificada de su empresa.

Las propias acciones de Berkshire han subido un 23.7% este año, superando incluso la ganancia del 18.1% del S&P 500 y haciendo que las recompras sean más caras en el proceso. Buffett está eligiendo la ruta tranquila por ahora:

Berkshire desaceleró las recompras, aunque aún representaron una considerable suma de US$6 millardos en el segundo trimestre.

Desde principios de 2020, Berkshire ha vendido US$13.6 millardos más en acciones de las que compró, ya que el llamado Oráculo de Omaha se ha quedado corto en encontrar el tipo de grandes objetivos de adquisición que hicieron de su empresa un nombre familiar.

“Está muy claro que están teniendo dificultades para desplegar capital en los mercados públicos”, dijo a Reuters Jim Shanahan, analista de Edward Jones. “Dada la valoración de las acciones, deberíamos esperar que las recompras de Berkshire sean la fuente preferida de despliegue de capital”.



Philip Morris hace una oferta de US$1.4 millardos para una empresa farmacéutica del Reino Unido.

Como dice el viejo refrán popular: los polos opuestos se suelen atraer. El domingo, Philip Morris, los fabricantes de cigarrillos Marlboro, planteó su oferta para adquirir la compañía farmacéutica Vectura, con sede en el Reino Unido, que desarrolla terapias inhaladas y tratamientos para enfermedades respiratorias. El movimiento puede representar una típica diversificación o una jugada de integración vertical (retorcida). La compañía de cigarrillo parece estar abriendo nuevos caminos: Philip Morris, próximamente será no solo la causa, sino que también la solución de gran parte de los problemas respiratorios del mundo.

Mercados: el S&P 500 registró 44 cierres récord (máximos históricos) este año, debido a que las empresas se recuperaron de la pandemia más rápido de lo esperado.



COVID: el número promedio de casos diarios en EE. UU. ha superado los 100 mil, el nivel más alto desde febrero. Austin, Texas, advirtió sobre una situación “terrible” con solo seis camas de UCI disponibles hasta el sábado.

Leído para usted estimado lector en New York Times, The Economist, Washington Post, Bloomberg, Newsweek, The Times, CNBC, Deal Book, Morning Brew y Quartz.