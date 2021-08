360 A vuelo de pájaro

Un puñado de inversionistas, perturbados por la dura represión de Pekín contra los gigantes tecnológicos nacionales, buscan la salida de sus inversiones. De hecho, después de 40 años de permitir que el mercado desempeñe un papel cada vez más importante, en el impulso de la prosperidad, los líderes de China han recordado algo muy importante: para ellos, comenzando por Xi Jinping, quieren dejar claro que en China Comunista, el autoritarismo político y el severo control del partido comunista, son más importantes que la prosperidad, las inversiones, los mercados y la competencia, por si a alguien no le quedaba aún claro, luego de que las autoridades comunistas aplastaron sin arrugarse la democracia, la libertad y el mercado en Hong Kong.

El IRS ha manifestado que registrará las operaciones y transacciones de las criptomonedas, pero hay un lado positivo. El nuevo impulso del Congreso para exigir a los corredores de cifrado que informen de las transacciones también podría aclarar las reglas para los comerciantes y usuarios de bitcóin y otros tokens digitales, lo que podría fortalecer e impulsar el sistema a largo plazo.

Por primera vez en más de cinco años, el Tesoro de EE. UU. pronto reducirá sus gigantescas ventas trimestrales de notas y bonos, un cambio tan grande que podría contrarrestar con creces la inminente reducción de compras de la Fed.

El Tesoro también comenzó a recurrir a medidas de política adicionales para evitar un “default” estadounidense después de que se restableciera el límite de deuda el 1 de agosto. Las acciones estadounidenses cayeron ayer, luego de un crecimiento manufacturero estadounidense más suave de lo esperado, en medio de persistentes restricciones de oferta.

A medida que el presidente Joe Biden avanza hacia una posible victoria legislativa con su proyecto de ley de infraestructura de US$550 millardos, uno podría preguntarse qué dice su éxito (si se aprueba) sobre la política estadounidense. Tyler Cowen escribe en Bloomberg Opinion que en su mayoría son buenas noticias, independientemente de si está de acuerdo con ella, o con Biden para el caso.

El fondo de pensiones más grande del mundo redujo los bonos y letras del Gobierno de EE. UU. al 35% de sus tenencias de deuda externa, un recorte récord en la ponderación de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

China se enfrenta a su brote más amplio desde que el nuevo coronavirus apareció por primera vez allí a fines de 2019. La variante Delta se está extendiendo a lugares que habían estado libres de virus durante meses, incluido el epicentro original de Wuhan. En EE. UU., el 70% de los adultos han recibido al menos una dosis de una vacuna, un hito clave ya que los hospitales de algunos estados se están derrumbando bajo la quinta ola de infecciones del país. Mientras tanto, se están implementando más requisitos de mascarillas y vacunas en los sectores público y privado.

Cuando India no se presentó a las conversaciones sobre el clima en Londres la semana pasada, los británicos lo tomaron como un desaire. También fue un recordatorio de lo difícil que será sacar a la Tierra del borde del desastre. Faltan menos de tres meses para la próxima ronda de negociaciones de alto riesgo. Con el tiempo corriendo, las posibilidades de un acuerdo global frente a un cambio climático cada vez más catastrófico se están desvaneciendo.

El año pasado hubo semanas en las que Amazon, la empresa de comercio electrónico más grande del mundo, rechazó los envíos de inventario a sus almacenes debido a la falta de espacio de almacenamiento y empleados del almacén.

Siete meses hasta 2021, la compañía todavía está en una loca carrera por ponerse al día. A pesar de duplicar su red de almacenamiento y transporte, en los últimos 18 meses y emplear a tantas personas como hay en las Fuerzas Armadas de EE. UU., nuevas cifras muestran que Amazon está invirtiendo sumas impensables para continuar construyendo su red de envío.

A pesar de la alarma por la propagación de la variante Delta del COVID, la eficacia de la vacuna sigue siendo notablemente alta. Como resultado, Moderna y Pfizer están aumentando sus precios por pinchazo en toda Europa.

Los datos de ensayos recientes han puesto de manifiesto las mayores tasas de eficacia de Pfizer y Moderna en comparación con los jabs Oxford / AstraZeneca y Johnson & Johnson de menor precio. Eso llevó a Pfizer y Moderna a la mesa de negociaciones con la UE armados con una nueva influencia. Según el Financial Times, los términos del acuerdo están casi finalizados, y las dos empresas farmacéuticas ya están modificando sus pronósticos de ingresos anuales:

El precio de una inyección de Pfizer ha aumentado de aproximadamente US$18.40 por dosis a US$23.15, y las inyecciones de Moderna han aumentado de aproximadamente US$22.60 por dosis a US$25.50.

Pfizer, a su vez, elevó su estimación para los ingresos anuales por vacunas a US$33.5 millardos, un aumento de aproximadamente el 33%. En general, la consultora de ciencias biológicas Airfinity predice que Moderna obtendrá US$30 millardos en ventas de vacunas, mientras que los ingresos por inyecciones de Pfizer podrían alcanzar los US$56 millardos.

Leído para usted estimado lector en New York Times, The Economist, Washington Post, Bloomberg, Newsweek, The Times, CNBC, Deal Book, Morning Brew y Quartz.