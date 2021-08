Fauci: Estados Unidos no volverá a los confinamientos

La advertencia de Fauci se produce días después de que los CDC volvieran a recomendar el uso de mascarillas en interiores.

Las autoridades sanitarias estadounidenses negaron ayer que vayan a volverse a imponer confinamientos en el país, pese al aumento de casos de COVID-19, especialmente en Florida, y el retorno a las mascarillas en interiores.

En una entrevista en el programa This Week del canal ABC, el principal epidemiólogo del Gobierno de Estados Unidos, Anthony Fauci, dijo que no cree que vuelvan a producirse confinamientos porque ya hay “un porcentaje suficiente de gente vacunada para que no tengamos que volver a la situación del pasado”.

El epidemiólogo, sin embargo, lamentó que la cifra de vacunados “no es suficiente para aplastar el brote”, e hizo el llamamiento para que los aproximadamente 100 millones de personas que pueden recibir la vacuna y no lo han hecho aún, lo hagan.

“Las cosas se pondrán peor”, lamentó el también director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, que citó la subida del número de casos de COVID-19 por la variante Delta en los últimos siete días.

El sábado, Florida, el tercer mayor estado del país en población, registró 21 mil 638 casos nuevos de COVID-19, la cifra más alta desde que se inició la pandemia en marzo de 2020, según informó el Departamento de Salud del estado a los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).

El récord diario anterior estaba en los 19 mil 334 casos anunciados el 7 de enero de 2021. El promedio de casos nuevos diarios confirmados en los últimos siete días es de 15 mil 818 en Florida, que actualmente es el epicentro de la enfermedad en EE. UU.

“No hay área de más alto riesgo en Estados Unidos que la que vemos aquí. Los números que estamos viendo son aterradoramente increíbles”, dijo a CBS Aileen Marty, experta en enfermedades infecciosas de la Universidad de Florida.

Mientras esto ocurre, el gobernador del estado, el republicano Ron DeSantis, sigue cuestionando los lineamientos federales para intentar atajar la nueva ola de contagios. DeSantis anunció que dejará en manos de los padres si quieren que sus hijos lleven mascarillas cuando vuelvan a clases.