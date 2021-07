360 A vuelo de pájaro

Se espera que los CDC publiquen datos que muestren que las personas vacunadas pueden transmitir la variante Delta, un hallazgo que motivó su nuevo consejo de enmascaramiento.

Una nueva investigación mostró que las personas vacunadas infectadas con la variante Delta portan enormes cantidades del virus en la nariz y la garganta, según la doctora Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. El hallazgo contradice lo que los científicos habían observado en personas vacunadas infectadas con versiones anteriores del virus, que en su mayoría parecían incapaces de infectar a otros.

Más de 90 directores ejecutivos, incluidos los de Apple, Amazon y Facebook, instaron ayer al Congreso a aprobar una ley que ofrezca una vía de ciudadanía a los jóvenes inmigrantes traídos ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños.

Didi Global se disparó ante la noticia de que, según los informes, la compañía de transporte privado está sopesando convertirse en privada para aplacar a los reguladores chinos. Pekín ha estado considerando sanciones graves, tal vez sin precedentes, para Didi, incluida obligarla a eliminarse de la lista.

Las ventas del segundo trimestre de Amazon y el pronóstico para el periodo actual no alcanzaron las expectativas de los analistas, lo que sugiere que el rápido crecimiento del mayor minorista en línea por medio de la pandemia está disminuyendo a medida que la gente vuelve a los viejos hábitos de compra. Las acciones cayeron más del 6% en operaciones extendidas.

Trevor Milton, fundador del fabricante de vehículos eléctricos Nikola, fue acusado por un gran jurado de Estados Unidos por supuestamente hacer declaraciones falsas a los inversionistas. La start-up ha tenido un momento difícil en lo que va de año, después de salir a Bolsa y luego enfrentar preguntas sobre su producción y tecnología casi de inmediato.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, exigirá a los trabajadores federales que demuestren que han sido vacunados o que usan máscaras y se someten a pruebas frecuentes de coronavirus. El promedio diario de casos de la ciudad de Nueva York superó los mil por primera vez en casi tres meses. Israel comenzará a administrar terceras dosis de la vacuna BioNTech-Pfizer a personas mayores de 60 años, convirtiéndose en el primer país en implementar ampliamente las vacunas de refuerzo. Por cierto, Biden instó a los estados y ciudades a pagar US$100 a las personas por vacunarse. La isla turística de Phuket en Tailandia prohibirá a todos los viajeros y vehículos nacionales ingresar a la provincia del 3 al 16 de agosto a medida que empeora un brote en la nación del sudeste asiático.

El presidente brasileño,

Jair Bolsonaro, está acelerando la destrucción de la selva amazónica, un baluarte fundamental contra un calentamiento global aún más rápido, llevando la destrucción hasta un punto sin retorno.

Theodore McCarrick, el excardenal estadounidense expulsado por el papa Francisco, fue acusado penalmente de agredir sexualmente a un adolescente en 1974.

La denuncia penal, presentada por la Policía de Wellesley en el Tribunal de Distrito de Dedham en Massachusetts, convierte a McCarrick en el funcionario católico de más alto rango en Estados Unidos que enfrenta cargos penales en la crisis de abuso sexual que ha plagado a la Iglesia durante décadas.

“The Economist” esta semana

Aspectos destacados del último número

El artículo de portada de esta semana trata sobre los mercados emergentes. El COVID-19 ha expuesto y explotado sin piedad sus vulnerabilidades, desde burocracias podridas hasta redes de seguridad social precarias y vulnerables. La desesperación y el caos que esto ha provocado amenaza con exacerbar un profundo problema económico: muchos países pobres y de ingresos medios están perdiendo la habilidad de ponerse al día con los más ricos. A principios de la década de 2000, las economías emergentes empezaron a hablar de cómo podrían prosperar absorbiendo tecnología extranjera, invirtiendo en manufactura y abriendo sus economías al comercio. La proporción de países donde la producción económica per cápita estaba creciendo más rápido que en Estados Unidos, aumentó del 34% en la década de 1980 al 82% en la década de 2000. Las implicaciones fueron trascendentales. Cayó la pobreza. Las empresas multinacionales se alejaron del aburrido Viejo Oeste. Esta edad de oro parece ahora como si hubiera llegado a un final prematuro. En la década de 2010, la proporción de países que se pusieron al día cayó al 59%. En su conjunto, América Latina, Oriente Medio y África subsahariana se están quedando más atrás del mundo rico. Incluso los países emergentes de Asia se están recuperando más lentamente que antes.

La economía de EE. UU. creció un 6.5 por ciento en el segundo trimestre, lo que marca una recuperación total de las pérdidas por pandemia

El aumento de las tasas de vacunación y el gasto de estímulo impulsaron el crecimiento económico que superó el último pico pre pandémico establecido en 2019 y borró las pérdidas causadas por la crisis del coronavirus, según la Oficina de Análisis Económico. Pero se avecina una nueva incertidumbre, a medida que aumentan los casos de coronavirus en algunas partes del país.

Leído para usted estimado lector en New York Times, The Economist, Washington Post, Bloomberg, Newsweek, CNBC, Deal Book del New York Times, Morning Brew y Quartz.