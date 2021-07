360 A vuelo de pájaro

Durante la última década, Netflix ofreció la misma respuesta cada vez que tuvo un mal trimestre: que simplemente representaba un problema coyuntural. En 2015, culpó a la transición a tarjetas de crédito con chip. En 2016, fue la cobertura mediática de un aumento de precios. En 2018, fue una previsión deficiente. Todas estas deficiencias eran molestias temporales, dijo, y ninguna detendría su marcha constante hacia la supremacía global. Wall Street le ha dado a Netflix mucho margen de maniobra a lo largo de los años, porque la compañía ha demostrado una y otra vez, que sabe lo que está haciendo. Pero la fe de los inversionistas está a punto de ponerse a prueba. Netflix va camino de su año más lento desde 2013, el mismo año en que debutó House of Cards y cambió la trayectoria de la compañía. Netflix solo estaba disponible en unas pocas docenas de países en ese momento. La compañía ha culpado de sus resultados recientes al crecimiento acelerado de hace un año. Personas de todo el mundo se registraron en Netflix en cantidades récord durante la pandemia, porque no tenían nada mejor que hacer. Ahora, la gente prefiere asistir a eventos deportivos y salir a comer. Sin embargo, para el próximo año, Netflix reanudará su patrón de agregar entre 25 y 30 millones de clientes al año. No obstante, existe una creciente evidencia de que no será tan fácil simplemente retroceder. El crecimiento de Netflix no solo se desaceleró en el último trimestre. La empresa perdió 400 mil clientes en Estados Unidos y Canadá. Netflix se contrajo al mismo tiempo que crecían HBO Max y Disney+. Cuando se le preguntó sobre la amenaza de la competencia en el pasado, el jefe de Netflix, Reed Hastings, señaló que el servicio de transmisión creció incluso cuando Disney+ estaba registrando cifras récord. Una marea creciente de Internet levantó todos los barcos de transmisión. Pero Netflix no ha crecido en su mercado más grande y competitivo durante los últimos seis meses. Esto no quiere decir que Netflix esté condenado ahora que enfrenta una competencia más dura. Predecir la desaparición de Netflix ha sido una tontería durante la última década. Las proyecciones de que Netflix se ha estancado en casa, siempre han sido prematuras. El desafío para Netflix, no es si puede seguir creciendo, puede y lo hará, sino si puede seguir creciendo al ritmo vertiginoso que venía registrando. Netflix tiene una ventaja enorme sobre su competencia en el extranjero y genera más ingresos que HBO Max y Disney+ juntos. El mercado de la transmisión de TV seguirá creciendo y Netflix se beneficiará. Pero no será el único. Puede que no sea el principal. Durante la mayor parte de la existencia de Netflix, se benefició más que cualquier otra red de televisión a medida que los espectadores pasaban del cable a Internet. Cuando los clientes estaban pensando en qué mirar, sus opciones solían ser cable o Netflix. Los espectadores ahora pueden elegir entre Netflix y HBO Max, Disney+ o Apple TV+ y Peacock. La participación de Netflix en la demanda de audiencia de nuevos programas en línea en

EE. UU. ha caído del 71% a fines de 2017, al 46%, según Parrot Analytics.

China sancionó a siete personas y entidades (una de ellas el exsecretario de Comercio de Estados Unidos Wilbur Ross), en respuesta a una advertencia del gobierno de Biden a las empresas estadounidenses sobre trabajar en Hong Kong. Esto fue antes de las conversaciones que comenzaron en China el domingo entre la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, y funcionarios, incluido el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi.

“Ridículo”: los mitos de las vacunas de los “trumpistas” paralizan la aceptación de EE. UU. a medida que la variante Delta se expande.

Las excusas van desde lo meramente falso hasta lo absurdo: las inyecciones no funcionan. Dañan la fertilidad. Alterarán tu ADN. Josh Wingrove, Kristen V. Brown y Daniel Zuidijk analizan las razones citadas por los estadounidenses para su vacilación en recibir vacunas, lo que confunde a los funcionarios de salud que luchan contra otro aumento de casos de COVID-19 impulsado por la variante Delta.

La intensificación de la represión de Pekín sobre su propio sector tecnológico se está sintiendo en los mercados globales, borrando un valor de US$769 millardos de las acciones chinas que cotizan en Estados Unidos, en solo cinco meses. Ayer, la masacre se aceleró, con el índice Nasdaq Golden Dragon China, que sigue a 98 de las firmas más grandes de China, que cotizan en Estados Unidos: se desplomó un 7% después de que los reguladores de Pekín revelaran una reforma del sector educativo de China. La renovación busca prohibir, que las empresas en ese parche obtengan ganancias, obtengan capital o coticen en Bolsa. Con la caída del 8.5% del viernes, la caída de ayer eleva el peaje de dos días del indicador al 15%, el mayor desde 2008. Sin embargo, los mercados estadounidenses en general tuvieron un día espléndido. Larry Chen es un exmaestro de escuela que se convirtió en una de las personas más ricas del mundo. Pero ahora que ha sido atrapado en el tornillo de banco creado por la represión de Pekín, ya no puede reclamar ese estatus de elite. El fundador de la empresa de tutoría en línea Gaotu Techedu y ex multimillonario vale solo US$235 millones después de que la reforma regulatoria de China hizo que las acciones de su compañía cayeran un 70% este fin de semana.

Con el sudeste asiático tambaleándose por la última ola de infecciones por coronavirus, Singapur no ha podido escapar ni una sola historia de éxito. La ciudad-estado registró saltos récord en los casos gracias a los brotes en los salones de karaoke y un puerto que abastece de productos agrícolas en toda la isla. Por lo tanto, puede parecer extraño que el Gobierno haya anunciado que tiene como objetivo relajar las precauciones contra la propagación del patógeno mortal. Esto incluye permitir viajes sin cuarentena en septiembre. En EE. UU., la administración Biden mantiene vigentes las restricciones de viaje al extranjero a medida que se extiende la variante Delta. Con una quinta ola que se extiende por todo el país, principalmente entre los estadounidenses que optaron por no vacunarse, están comenzando a aparecer más órdenes de vacunación obligatorias.

Tesla informó ganancias del segundo trimestre mejores de lo esperado, gracias en parte a la fuerte demanda de sus vehículos eléctricos. De hecho, la compañía de Elon Musk sugirió que las entregas de este año pueden exceder sus proyecciones a más largo plazo de un crecimiento del 50%.

Los republicanos lanzaron una llave inglesa a las conversaciones sobre infraestructura del Senado de Estados Unidos que parecían estar de nuevo en marcha. El Partido Republicano rechazó una oferta demócrata supuestamente destinada a abordar todos los problemas pendientes. El obstáculo cuestiona la aprobación del paquete de US$579 millardos, una meta política importante para el presidente Joe Biden, antes del receso de agosto.

La popular moneda estable conocida como tether está siendo investigada penalmente por el Departamento de Justicia. Los fiscales están investigando si sus ejecutivos cometieron fraude bancario, un desarrollo con consecuencias potencialmente sísmicas para el mercado criptográfico más amplio.

California exigirá que todos los empleados estatales y trabajadores de la salud se vacunen o se sometan a pruebas periódicas, dijo el gobernador.

El nuevo requisito se aplicará a aproximadamente 246 mil empleados públicos a partir del 9 de agosto y se implementará antes del 23 de agosto, dijo el gobernador Gavin Newsom.

