360 A vuelo de pájaro

Cuando comenzó la pandemia del COVID-19, a principios de 2020, Moderna era una start-up poco conocida. Ahora la compañía es un nombre familiar, con una capitalización de mercado de US$100 millardos, y su vacuna COVID puede alcanzar US$19 millardos en ventas este año. ¿Cuáles son los planes de la empresa, que evidentemente, a velocidad de vértigo dejó de ser un emprendimiento? Las ambiciones de la compañía son impresionantes. Moderna tiene, o pronto tendrá, vacunas en pruebas para no menos de 10 virus diferentes, incluidos la influenza, el VIH y el Zika. Y si esto no fuera suficiente, también está trabajando contra el cáncer, las enfermedades genéticas raras e incluso las enfermedades cardiacas. Según el director ejecutivo de Moderna, Stéphane Bancel, espera que el ARNm eventualmente facilite el diseño de medicamentos y vacunas, y que tenga más semejanzas y similitudes, con la creación de software. Si Bancel puede lograrlo, las implicaciones médicas serían enormes, al igual que la recompensa financiera para su empresa. Pero no va a ser fácil. Ahora que las vacunas de ARNm han tenido un éxito tan espectacular, todos los jugadores importantes de la industria, están tratando de ponerse al día. Y a medida que se expanda más allá de COVID, Moderna tendrá que demostrar de qué es capaz el ARNm.

Las acciones se desplomaron en todo el mundo, cuando los inversionistas se apresuraron a buscar activos “refugio” después de que la variante del coronavirus Delta empañara la recuperación económica, mientras aumentaba la tensión entre Estados Unidos y China.

Desde hace algún tiempo, el mercado de valores ha estado batiendo y volviendo a batir récords a pesar de que los cielos se oscurecen. Ahora, los estrategas de inversión se preguntan si la combinación de la variante Delta de rápida propagación de COVID-19, el aumento de la inflación como resultado, sobre todo de las políticas monetarias y fiscales expansionistas, y los bancos centrales que buscan una política monetaria más estricta, significa que realmente tendrán lugar nubarrones y tormentas en los escenarios de corto plazo. Los mercados experimentaron retrocesos ayer en varios frentes.

En una reversión de la reapertura comercial, que ha impulsado el repunte de la renta variable de este año, las empresas cíclicas llevaron la peor parte de la caída, ayer. Las acciones de materias primas, financieras e industriales, lideraron las pérdidas en el S&P 500, que fue el índice que más cayó en dos meses. El Promedio Industrial Dow Jones tuvo su mayor caída, 700 puntos, desde octubre de 2020, mientras que las de pequeña capitalización extendieron una caída desde el pico de marzo, a casi el 10%. Después de caer, recientemente, a niveles prepandémicos, el índice de volatilidad Cboe, o VIX, se disparó.

Con el sentimiento de “no” riesgo extendiéndose por los mercados globales, las tasas del Tesoro a largo plazo se dispararon a su nivel más bajo desde febrero, arrastrando la curva de rendimiento más plana. Los rendimientos a 10 años cayeron hasta 12 puntos básicos, hasta apenas un 1.17%. El dólar subió junto con el yen y el franco suizo. A pesar del clásico comercio en busca de “abrigos seguros”, el oro retrocedió. El petróleo se hundió, después de que la OPEP +, acordó impulsar el suministro hasta 2022. Mientras tanto, la caída del bitcóin acercó la moneda digital más grande del mundo, a los US$30 mil.

El resurgimiento del COVID-19 está inquietando a los inversionistas globales, que están considerando si las nuevas restricciones de bloqueo, minarán el repunte económico y revertirán un repunte de las acciones, que había llevado a las acciones a un nivel récord. Matt Miskin, codirector estratega de inversiones de John Hancock Investment Management, dijo a Bloomberg Television, que el cambio a “activos de mayor calidad” como los bonos del Tesoro, está justificado. Los estadounidenses deben evitar viajar al

Reino Unido, debido a un aumento en la propagación del COVID-19 en ese país, advirtieron funcionarios del Gobierno y de Salud de EE. UU.

“La aversión al riesgo está firmemente arraigada, ya que el diferencial de la variante Delta del COVID está provocando un vuelo hacia las inversiones en un contexto de más seguridad”, escribió Edward Moya, analista sénior de mercado de Oanda. “Las acciones estaban listas para un retroceso dado que Wall Street estaba de acuerdo en que esto es “lo mejor que se puede obtener” para las ganancias máximas, el crecimiento económico y el estímulo monetario. Ahora es difícil mantener activos de riesgo a corto plazo “.

El nerviosismo geopolítico también resurgió ayer, después de que Estados Unidos, el Reino Unido y sus aliados dijeron que el Gobierno chino ha sido el cerebro detrás de una serie de ransomware malicioso, robo de datos y ataques de ciberespionaje contra entidades públicas y privadas, incluido el extenso hackeo de Microsoft Exchange, a principios de este año.

Investigación Global sobre el proyecto de espionaje Pegasus. El software espía de militar alquilado por la empresa israelí NSO Group a gobiernos a escala global, para rastrear a terroristas y delincuentes se utilizó en intentos y exitosos ataques de 37 teléfonos inteligentes pertenecientes a periodistas, activistas de derechos humanos, ejecutivos de empresas y las dos mujeres más cercanas al periodista saudita asesinado Jamal Khashoggi, según una investigación de The Washington Post y 16 socios de medios dirigidos por Forbidden Stories, una organización de periodismo sin fines de lucro con sede en París.

Forbidden Stories y Amnistía Internacional, un grupo de derechos humanos, tuvieron acceso a una lista de más de 50 mil números y la compartieron con las organizaciones de noticias, que realizaron más investigaciones y análisis. El laboratorio de seguridad de Amnistía hizo un examen forense de los teléfonos. Estos son los puntos clave de la investigación:

Teléfonos identificados a partir de una lista extensa: 37 mil teléfonos inteligentes específicos aparecieron en una lista de más de 50 mil números que se concentran en países que se sabe que participan en la vigilancia de sus ciudadanos y que también se conoce que han sido clientes de NSO Group, un líder mundial en la industria de software espía privado en crecimiento y en gran parte no regulado, encontró la investigación. La lista no identifica quién le puso los números, ni por qué, y se desconoce cuántos de los teléfonos fueron atacados o vigilados. Pero el análisis forense de los 37 teléfonos muestra que muchos evidencian una estrecha correlación entre las marcas de tiempo asociadas con un número en la lista y el inicio de los intentos de vigilancia, en algunos casos tan breves como unos pocos segundos.

Políticos, periodistas y activistas que figuran en la lista: los números del listado no están atribuidos, pero los periodistas pudieron identificar a más de mil personas en más de 50 países por medio de investigaciones y entrevistas en cuatro continentes: varios miembros de la familia real árabe, al menos 65 negocios, ejecutivos, 85 activistas de derechos humanos, 189 periodistas y más de 600 políticos y funcionarios gubernamentales, incluidos ministros del Gabinete, diplomáticos y oficiales militares y de seguridad, así como varios jefes de Estado y primeros ministros. El propósito de la lista no se pudo determinar de manera concluyente.

La compañía dice que vigila a sus clientes por abusos: el objetivo de los 37 teléfonos inteligentes parecería entrar en conflicto con el propósito declarado de la licencia de NSO del software espía Pegasus, que según la compañía está destinado solo para vigilar a terroristas y delincuentes importantes. La evidencia extraída de estos teléfonos inteligentes, revelada aquí por primera vez, cuestiona las promesas de la compañía israelí de vigilar a sus clientes por abusos de derechos humanos. El presidente ejecutivo de NSO, Shalev Hulio, dijo el domingo, que estaba “muy preocupado” por los informes de The Post. “Estamos revisando todas las acusaciones, y si algunas de las acusaciones son ciertas, tomaremos medidas severas y rescindiremos los contratos, como lo hicimos en el pasado”. Añadió: “Si alguien hizo algún tipo de vigilancia a los periodistas, incluso si no es por Pegasus, es perturbador”.

El iPhone de Apple demostró ser vulnerable: el descubrimiento en una lista de números de teléfono de de 37 móviles inteligentes que habían sido penetrados o atacados con el software espía Pegasus alimenta el debate sobre si Apple ha hecho lo suficiente para garantizar la seguridad de sus dispositivos, populares en todo el mundo por su reputación de resistir los intentos de piratería. Treinta y cuatro de los 37 eran iPhones.

Un fabricante de software espía israelí está vinculado a la piratería de activistas, periodistas y ejecutivos. Una investigación descubrió 50 números de teléfono asociados con personas de interés para los clientes de NSO Group, y se intentó entrar en docenas de teléfonos inteligentes de la lista. NSO, que ha sido criticada por sus vínculos con gobiernos autoritarios, semejantes a Guatemala, negó haber actuado mal.

Zoom hace una apuesta de US$15 millardos en… llamadas telefónicas. La empresa de videoconferencias comprará Five9, un operador de centro de llamadas, en su mayor adquisición hasta la fecha. Zoom está mirando más allá de su mercado principal a medida que sus rivales avanzan en su territorio.

