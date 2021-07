360 A vuelo de pájaro

Un juez federal dictaminó que DACA era ilegal, poniendo en peligro el estatus legal de cientos de miles de inmigrantes, la mayoría de los cuales llegaron a Estados Unidos cuando eran niños.

El juez Andrew S. Hanen, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Houston, dijo que el presidente Barack Obama se excedió en su autoridad cuando creó el programa, Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, por orden ejecutiva, en 2012. Pero en una decisión matizada, dijo el juez que no ordenará que se anule inmediatamente el programa.

Los directores ejecutivos “duros” de Wall Street han estado tocando el tambor últimamente sobre cómo los banqueros agotados deben dejar de lloriquear y volver a sus escritorios y oficinas. Apaciguar a las estrellas jóvenes con beneficios y horarios de trabajo flexibles, después de 17 meses de pandemia, es la estrategia equivocada, argumentan. Pero incluso en aquellas firmas financieras que han estado arrojando dinero a los empleados, con grandes aumentos, bonificaciones, vacaciones e incluso gimnasio gratis, los empleados de las finanzas de cuello blanco, parecen que no han tenido suficiente. “¿Es el mejor momento para ser banquero, en términos de ganar dinero?: Seguro; sin duda”, dice el reclutador ejecutivo Dan Miller de True Search. “¿Es un momento horrible en términos de estilo de vida?: Absolutamente”.

No lea demasiado sobre la volatilidad del mercado de valores el viernes, especialmente cuando se trata de los gigantes tecnológicos. Ese es el consejo de Goldman Sachs, que dice, que probablemente, sea solo un efecto secundario, a corto plazo, de un aumento récord en el comercio de opciones.

Cuando un nuevo medicamento para la obesidad de Novo Nordisk comenzó a venderse en EE. UU. el mes pasado, se convirtió en el medicamento para bajar de peso más eficaz del mercado. Wegovy ayuda a los pacientes a perder un promedio de aproximadamente el 15% de su peso corporal, casi el doble de las tasas demostradas por otros tratamientos recetados. Con más de 100 millones de estadounidenses obesos, el mercado potencial es enorme, especialmente porque cuesta US$1,350 por cuatro inyecciones semanales. Pero hay un gran obstáculo: las compañías de seguros desaprueban los tratamientos para bajar de peso.

La cantidad de migrantes que llegaron a la frontera sur en junio fue la más alta en un solo mes en la historia reciente, una señal de que el aumento no se ha desacelerado.

Según los nuevos datos publicados el viernes por Aduanas y Protección Fronteriza, junio también trajo más familias migrantes a la frontera que cualquier otro mes desde que el presidente Biden asumió el cargo. En total, los funcionarios fronterizos se encontraron con migrantes en la frontera sur 188 mil 829 veces.

“The Economist” esta semana Aspectos destacados del último número

La portada de The Economist esta semana trata sobre la doctrina china del presidente Joe Biden. Entre Biden y Donald Trump han diseñado la ruptura más dramática en la política exterior estadounidense, en las últimas cinco décadas desde que Richard Nixon fue a China. Los optimistas esperaban, durante mucho tiempo, que dar la bienvenida a China, a la economía mundial, la convertiría en un “actor responsable” y quizá provocaría una reforma política. Hoy, Biden prevé una lucha que enfrentará a Estados Unidos contra China, una lucha que, según él, solo puede tener un ganador. La administración cree que Estados Unidos debe mitigar las ambiciones de China, fortaleciendo su fuerza en casa y trabajando con aliados en el extranjero. Mucho acerca de la nueva doctrina de Biden tiene sentido, pero los detalles contienen mucho de qué preocuparse, sobre todo, el hecho de que es poco probable que funcione.

La empresa Contemporary Amperex Technology –CATL– en los últimos 12 meses ha visto aumentar su valoración en 62%, alcanzando los US$203 millardos. Además de Tesla, también ha cerrado acuerdos de suministro con numerosos fabricantes de automóviles que no pertenecen a Musk. La empresa firmó recientemente un acuerdo para suministrar a Mercedes-Benz y adicionalmente vende baterías de iones de litio a NIO, XPeng y Li Auto, tres de los fabricantes de automóviles más grandes de China, que están experimentando un crecimiento récord de ventas. Estos acuerdos han ayudado a llevar a CATL, a transformarse quizás en el actor principal en el mercado de baterías para vehículos eléctricos:

CATL controla el 30% del mercado mundial de baterías para vehículos eléctricos y más de la mitad del mercado en China.

La empresa logró un margen de ganancia del 28% el año pasado y recientemente registró una ganancia neta en el primer trimestre de US$301 millones, más del doble de sus ganancias del mismo trimestre del año anterior en la misma línea.

Esto no es todo: los analistas esperan que la industria de los vehículos eléctricos, y con ella, la batería de los vehículos eléctricos, aumente su popularidad durante la próxima década. Algunos expertos predicen que para 2030, aproximadamente el 30% de todos los automóviles de pasajeros serán eléctricos, un aumento marcado con respecto a su representación del 4% en la carretera en 2020.

