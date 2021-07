360 A vuelo de pájaro

Los principales demócratas acordaron incluir un impuesto a las importaciones de países que carecen de políticas agresivas contra el cambio climático, como parte de su plan presupuestario de US$3.5 billones.

La decisión de gravar las importaciones se hizo pública ayer, el mismo día en que la Unión Europea esbozó su propia propuesta para un impuesto fronterizo al carbono similar, una herramienta novedosa que está diseñada para proteger la fabricación nacional y al mismo tiempo presionar a otros países para que reduzcan las emisiones que están calentando el planeta.

Represión en Cuba: un hombre fue asesinado por la narco cleptodictadura castrista durante las protestas. La víctima fue identificada como Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años, quien se manifestaba en el barrio Güines, en La Habana. Los detenidos durante las masivas protestas en Cuba son más de 150 y hay decenas de desaparecidos. Mientras, la narco cleptodictadura nicaragüense, ha secuestrado a periodistas, candidatos opositores y dirigentes sociales con cinismo y sin vergüenza.

Las acciones de Bank of America cayeron a lo largo de ocho meses, cuando Wall Street se enteró de su lucha por recuperar los ingresos por préstamos en el segundo trimestre. Si bien los programas de ayuda del gobierno apoyaron a los grandes prestamistas a evitar incumplimientos generalizados durante la recesión pandémica, también permitieron a los consumidores y empresas evitar nuevos préstamos o líneas de crédito. Para Bank of America, eso se tradujo en una caída del 12% en préstamos y arrendamientos en su unidad de consumo con respecto al año anterior. Y no está solo: la tendencia, junto con las tasas de interés bajísimas, ha pesado sobre la rentabilidad de los negocios crediticios centrales en muchos bancos.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que la recuperación económica de Estados Unidos aún no ha progresado lo suficiente como para comenzar a reducir las compras mensuales masivas de activos del banco central. Añadió que es probable que la inflación se mantenga alta en los próximos meses antes de moderarse. Con la noticia de que el efectivo seguirá fluyendo, Wall Street aplaudió. Sin embargo, Larry Fink no es tan optimista. El director ejecutivo de BlackRock dijo que no ve el aumento de precios como una situación temporal. Entonces, con eso en mente, dio un aumento general a sus empleados.

Indonesia superó el número diario de casos de COVID-19 de la India, marcando un nuevo epicentro del virus asiático a medida que la propagación de la variante Delta, altamente contagiosa, aumenta las infecciones en la economía más grande del sudeste asiático. En la cercana Australia, el estado virtualmente libre de COVID de ese país alguna vez lo convirtió en la envidia del mundo. Luego llegó la variante Delta y, de repente, se encontró peligrosamente expuesta.

En un hito científico, los investigadores pudieron usar electrodos para acceder a las áreas del habla del cerebro de un hombre paralizado y mostrar sus palabras en una pantalla.

El logro, publicado en la revista New England Journal of Medicine, podría eventualmente ayudar a muchos pacientes con afecciones que les quitan la capacidad de hablar.

Europa lanzó un plan ambicioso para reducir las emisiones en un 55 por ciento para 2030, colocándolo a la vanguardia de los esfuerzos mundiales para descarbonizar.

Por el contrario, Estados Unidos ha prometido reducir las emisiones entre un 40 y un 43 por ciento durante el mismo periodo.

Desde la cafeína hasta el cacao, las indulgencias están de vuelta en el menú.

Unos pocos sorbos de cafeína o bocadillos de chocolate pueden proporcionar un buen respiro durante un día de trabajo agitado. Pero las últimas cifras de estas indulgentes industrias sugieren que hay mucho más tragar y engullir que sorber y mordisquear. Los precios de los granos de café arábiga alcanzaron recientemente su nivel más alto desde 2016. PepsiCo acaba de aumentar su pronóstico de ganancias para todo el año, después de un aumento del 20% en las ventas, y el procesamiento de cacao del segundo trimestre aumentó un 14% respecto al año anterior.

A medida que las personas regresan a cafeterías, restaurantes y eventos deportivos, la sed de bebidas con cafeína es real:

Las ventas de bebidas de PepsiCo en América del Norte aumentaron un 24% en el último trimestre y la compañía vio un aumento orgánico de los ingresos de dos dígitos en mercados emergentes, como México, Brasil e India. Según datos de Refinitiv, los ingresos netos aumentaron un 21% y alcanzaron US$19.2 millardos en el trimestre, superando fácilmente las expectativas de US$18 millardos.

Mientras tanto, se espera que el consumo mundial de café en 2021, supere la producción por primera vez desde 2017, según el USDA.

Pero la demanda no es el único factor: se espera que la sequía de una vez en un siglo, en Brasil, reduzca la cosecha de café del país en 2021, en la mayor cantidad desde 2003. Se pronostica que su cosecha de arábica será menor que el año anterior, por 15 millones 132 libras. La contracción de la oferta anticipada ha hecho que los futuros de arábica negociados en Nueva York, suban más del 18% en los últimos tres meses.

Latte de US$7: Aquellos que compran café proveniente de Java no son los únicos que se sienten conmocionados. La lectura del IPC de ayer mostró que los precios al consumidor aumentaron un 5.4%, con respecto al año anterior, el mayor salto desde 2008.

En cuanto al cacao, si bien los precios se han visto presionados este año por preocupaciones sobre el exceso de oferta, el procesamiento del cacao alcanzó su volumen más alto en el segundo trimestre, en una década, lo que sugiere que el consumo de chocolate está aumentando. Chocolatier Hershey informa las ganancias del segundo trimestre a fin de mes.

El Banco Central Europeo está a punto de comenzar a reinventar el euro para el siglo XXI, mientras los funcionarios se preparaban ayer para respaldar una fase exploratoria para una versión digital de la moneda. La presidenta Christine Lagarde reconoce que ese periodo podría tomar alrededor de dos años, lo que significa que los ciudadanos comunes podrían, en última instancia, tener dinero virtual del banco central a mediados de esta década. Como explica Carolynn Look , tal movimiento del BCE seguiría los pasos de China, donde los ensayos han comenzado en varias ciudades. Algunas islas del Caribe que comparten un banco central, incluidas Granada y St. Kitts y Nevis, ya han lanzado su propia moneda digital, mientras que la Reserva Federal de EE. UU. y el Banco de Inglaterra están estudiando las posibilidades.

Un euro digital aún no es seguro, pero sus características probables ya están cristalizando, incluido un sistema de pago que es rápido, fácil de usar, seguro, lo que es crucial para Lagarde, que ha arremetido contra los cripto activos privados. El BCE dice que sería “como billetes pero digitales”. Pero la capacidad de realizar pagos que son simultáneamente anónimos y fuera de línea, un atributo clave del dinero físico, será un desafío para replicar.

La institución ha prometido “un euro digital que no reemplazaría al efectivo, sino que lo complementaría”.

La inflación está en un máximo de 13 años, según las últimas estadísticas publicadas ayer. Si bien la administración Biden continúa diciendo que los aumentos de precios son temporales, muchos dentro de la Casa Blanca, ahora creen que la alta inflación podría persistir durante uno o dos años. Esto deja de ser transitorio, a menos que se trate de un viaje largo.

