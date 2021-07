360 A vuelo de pájaro

Apollo Global Management está en conversaciones para adquirir una cartera de activos del especialista en infraestructura de comunicaciones Lumen Technologies. La firma está buscando dividir las operaciones de consumo de Lumen en ciertos estados de EE. UU., en una transacción valorada en más de US$5 millardos.

A finales del mes pasado, cientos de “mineros” de bitcóin, muy sombríos, se apiñaron en un hotel de lujo en el oeste de China. Solo unas semanas antes, Pekín había prohibido “la minería” de criptomonedas por preocupaciones sobre “la minería ilícita” de carbón y los riesgos financieros subyacentes. Su desafío fue encontrar estrategias para exportar furtivamente millones de computadoras de la China Comunista. Hacia un mundo cada vez más salvaje en la búsqueda de poder de cifrado.

La batalla por la supremacía entre las dos economías más grandes del mundo se libra cada vez más en el ámbito digital. Los funcionarios de la Casa Blanca están discutiendo propuestas para un acuerdo comercial digital que cubra las economías del Indo-Pacífico mientras la administración busca formas de controlar la influencia de China en la región, según personas familiarizadas con los planes.

Los detalles del posible acuerdo aún se están redactando, pero el pacto podría incluir países como Canadá, Chile, Japón, Malasia, Australia, Nueva Zelanda y Singapur, según una de las personas, que pidió no ser identificada porque el proceso no es público. El acuerdo podría establecer estándares para la economía digital, incluidas reglas sobre el uso de datos, facilitación del comercio y acuerdos aduaneros electrónicos, según otra persona.

Los principales demócratas acordaron un plan presupuestario de US$3.5 billones, que incluye dinero para abordar el cambio climático y expandir Medicare. El plan presupuestario, dominado por el gasto, los aumentos de impuestos y los programas a los que se oponen los republicanos, allanaría el camino para un proyecto de ley solo para demócratas que los líderes planean impulsar en el Congreso mediante un proceso conocido como reconciliación, que lo protege de un obstruccionismo. La devaluación del dólar y la inflación debido a las políticas monetarias y fiscales expansionistas serán inevitables. Países como Guatemala, atados al dólar como moneda exclusiva de reserva y tan dependiente de los vaivenes de la economía estadounidense, también se verán arrastrados por estos fenómenos monetarios, cambiarios y financieros que experimentará la economía estadounidense.

