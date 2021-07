360 A vuelo de pájaro

Las reglas de distanciamiento social se endurecieron en Bangkok, Seúl y partes de Vietnam a medida que la variante Delta del coronavirus, que se transmite más fácilmente, continúa propagándose. Tokio entró en su cuarto estado de emergencia y Sydney tuvo un aumento del 45% en los casos diarios. En EE. UU., que todavía lidera el mundo en el total de infecciones y muertes, hubo otra mala señal, pues los casos confirmados se dispararon un 47% en una semana, el mayor aumento de este tipo desde abril de 2020. El aumento se ha producido principalmente en los estados de tendencia republicana, donde Anthony Fauci, el principal especialista en enfermedades infecciosas, dijo que la “rigidez ideológica” impide que las personas reciban vacunas. Pero los bastiones demócratas no se están salvando: en la ciudad de Nueva York, donde decenas de miles murieron durante la primera ola de la pandemia, las tasas de infección también están aumentando. Pfizer dijo que se reunirá el lunes con funcionarios estadounidenses, para discutir una versión de refuerzo de su vacuna). En Europa, Grecia exige vacunas para quienes trabajan en hogares de ancianos, atención médica y militares. Pero en el Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson está listo para poner fin a todas las precauciones, justo cuando las infecciones aumentan.

La canciller alemana, Angela Merkel, dijo que Europa hará todo lo que esté a su alcance, para garantizar que los suministros de gas continúen fluyendo a través de Ucrania, incluso después de la construcción del gasoducto en disputa Nord Stream 2, entre Alemania y Rusia. La promesa fue una advertencia para el presidente Vladímir Putin, de que no utilice el oleoducto como arma política, tres días antes de que celebren conversaciones con el presidente estadounidense Joe Biden, quien ha criticado el proyecto.

California y otras partes del oeste de EE. UU. enfrentarán temperaturas más severas esta semana, haciendo hincapié en las redes eléctricas que ya enfrentan la perspectiva de apagones rotativos, debido a un incendio forestal devastador que destruye las líneas eléctricas.

Virgin Galactic Holdings presentó una solicitud para vender hasta US$500 millones en acciones, luego del vuelo de prueba propulsado por cohetes de este fin de semana del fundador Richard Branson, un espectáculo que ganó elogios de Wall Street como un “golpe de marquetin”. Pero luego las acciones, como el multimillonario, regresaron a la Tierra.

Las acciones estadounidenses registraron más máximos históricos mientras los inversores esperan las ganancias del segundo trimestre, a partir de esta semana, para evaluar si las ganancias corporativas realmente respaldan las valoraciones de las acciones. Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron ligeramente a medida que Estados Unidos vendió deuda.

Es posible que se haya reventado la burbuja de madera. Recientemente, entre las materias primas pandémicas de mejor desempeño del mundo, la madera aserrada oficialmente ha borrado sus asombrosas ganancias durante el año. El rally de la madera había convertido un producto de construcción común en una sensación en las redes sociales, y un punto de inflamación en el debate sobre la política monetaria de Estados Unidos.

Los inversores que buscan marcas prometedoras vendidas en Amazon están provocando guerras de ofertas, a medida que la competencia se intensifica para encontrar el próximo producto exitoso.

¿Qué tienen en común Justin Bieber, Ariana Grande y BTS, la banda con algunos de los álbumes de K-pop más vendidos de todos los tiempos? Un hombre llamado Bang Si-hyuk, el fundador de la agencia detrás de estas megaestrellas. Tiene un valor de alrededor de US$3.2 millardos.

La FDA advirtió que la vacuna Johnson & Johnson puede aumentar el riesgo de una rara afección nerviosa, otro revés de la vacuna.

Aunque los reguladores han descubierto que las posibilidades de desarrollar la enfermedad son bajas, parecen ser de tres a cinco veces más altas entre los receptores de la vacuna Johnson & Johnson, que entre la población general de Estados Unidos. Mientras, en Israel, comienzan a administrar la tercera dosis de la vacuna Pfizer, sobre todo en adultos en riesgo.

El principal general estadounidense en Afganistán, Austin S. Miller, renunció: un momento simbólico, cuando Estados Unidos se acerca al final de su guerra de dos décadas. En una ceremonia silenciosa en el cuartel general militar de Estados Unidos y la OTAN en Kabul, el general Miller terminó su mandato de casi tres años como comandante. Sus funciones estarán a cargo de dos funcionarios. El contralmirante Peter G. Vasely, exmiembro del SEAL Team 6, se hará cargo de la misión de seguridad en la Embajada de Estados Unidos en Kabul. Reportará al general Kenneth F. McKenzie Jr., el jefe del Comando Central del Ejército, quien se hará cargo de la misión militar más amplia en Afganistán.

La ceremonia se produjo inmediatamente después de una ofensiva militar talibán que se ha extendido por todo el país, a veces sin disparar un solo tiro.

El G20 se suma a una reforma fiscal global. Los ministros de Finanzas del grupo respaldaron los esfuerzos para crear una tasa impositiva mínima global del 15 por ciento e imponer nuevos impuestos a las multinacionales. Pero queda un largo camino por recorrer, pues los legisladores en Estados Unidos y otros lugares aún debaten los detalles.

Crece la preocupación mundial por las variantes del coronavirus. Nuevas cepas como Delta, que continúan propagándose rápidamente, podrían amenazar la recuperación económica global, dijeron funcionarios del G20. En noticias positivas, los investigadores se sienten cada vez más optimistas por las pruebas de aliento que pueden detectar COVID-19.

La represión de las OPI de China congela los planes de la empresa matriz de TikTok. Según los informes, ByteDance detuvo los esfuerzos para cotizar sus acciones en el extranjero a principios de este año, ya que los funcionarios de Pekín reforzaron su enfoque en la seguridad cibernética, informa The Wall Street Journal. Didi siguió adelante con una cotización en EE. UU., muy pronto aterrizó con rapidez. Durante el fin de semana, el Gobierno chino propuso nuevos requisitos de datos para las empresas que buscan cotizar acciones en el extranjero. En tanto Flipkart, el gigante minorista indio controlado por Walmart, recaudó nuevos fondos a una valoración de US$38 millardos (Bloomberg). La familia propietaria del Daily Mail está considerando tomar la editorial del periódico como privada, en un acuerdo de US$1.1 millardos (Reuters). Signo de los tiempos: un SPAC llamado Far Peak Acquisition está comprando una empresa llamada Bullish (CNBC).

Leído para usted estimado lector en New York Times, The Economist, Washington Post, Bloomberg, Newsweek, The Times, CNBC, Deal Book, Morning Brew y Quartz.