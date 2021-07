Cómo lavar tu automóvil como un verdadero profesional

No todo el mundo tiene el tiempo o la paciencia para lavar su propio automóvil, pero quienes quieren que el trabajo se haga bien, a veces no tienen más remedio que encargarse de la tarea con sus propias manos. El lavado del automóvil protege su acabado, reduce la posibilidad de corrosión y por supuesto lo hace lucir como salido del concesionario. Pero si no se hace bien, se puede terminar rayando pintura, ventanas, dañar la carrocería y dejar manchas de agua que afean el vehículo.

Evita cometer errores siguiendo estos simples consejos.

Nunca laves el carro bajo el sol

Es importante mantener el vehículo húmedo hasta que llegue el momento de secarlo completamente. Una carrocería caliente al sol secará el agua jabonosa manchando vidrios y pintura y pudiendo incluso causar daños al acabado del vehículo. Por eso es mejor lavar el vehículo a la sombra o lavarlo temprano en la mañana o al final de la tarde.

No enjuagues el auto con un chorro de agua directo

Hay que evitar que el vehículo se seque durante el lavado mojándolo constantemente con una llovizna de agua Mantener el automóvil mojado con una ligera llovizna de agua, estacionarse a la sombra o lavarse temprano en la noche evitará que se formen manchas. También es importante enjuagar el vehículo con un spray indirecto en lugar de un chorro de agua.

Usa únicamente un jabón especial para automóviles

Utiliza un jabón formulado específicamente para automóviles, de manera de cuidar la pintura y la cera del vehículo. Hay que evitar especialmente líquidos lavaplatos ya que acabarán con cera del automóvil y opacarán el acabado de la pintura y molduras.

Usa dos cubos

Debes tener dos cubos listos: uno para enjuagar el guante de aplicar el jabón y otro para colocar una nueva tanda de jabón limpio y espumoso en el guante para enjabonar el vehículo. De esta manera no rayarás accidentalmente la pintura mientras lavas tu automóvil.

Seca el vehículo únicamente con toallas de microfibras

Las toallas de limpieza del hogar, generalmente hechas de poliéster o algodón, y peor aún las camisas viejas, son demasiado abrasivas para la pintura de tu automóvil. Las toallas de secado de microfibra son más suaves y absorbentes, lo que las hacen ideales para proteger el acabado del vehículo y secarlo más rápido.

Nada debe tocar el suelo

Ni el guante de lavado, ni el paño de secado o el trapo para pulir detalles. Hay que tener estos elementos en pares de manera que si uno de ellos cae al suelo pueda ser reemplazado por uno limpio. Las pequeñas partículas de suciedad con las que entran en contacto en el suelo garantizan rayones y daños a la pintura.