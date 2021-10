Efraín Recinos, un retrato a diez años de su adiós

“Mi papá era ingeniero civil. No pudo estudiar Arquitectura porque no existía la carrera en Guatemala, pero por estudiar Ingeniería se enamoró de las matemáticas y los números. Disfrutaba hacer operaciones que dieran como resultado un número periódico”. Este es uno de los recuerdos que atesora Lorena Recinos acerca de su padre, Efraín Recinos, quien falleció hace diez años.

A decir de su hija, el Maestro mantenía ocupada su mente sumando las placas de los automóviles, haciendo listados mentales de actrices y películas que le gustaban. Además, amaba ver las constelaciones y se llamaba a sí mismo “un astrónomo de a pie”.

Recinos fue, según los que lo conocían, un hombre cálido, respetuoso, quien evitaba emitir juicios acerca de los otros, por lo que rechazaba ser jurado calificador. Algunos de quienes trabajaron en el Teatro Nacional junto a él recordaban su trato siempre cordial y discreto, aunque no exento de un fino sentido del humor. La originalidad fue parte de su existencia desde sus inicios.

Efraín Recinos dejó tras de sí un legado de obras artísticas. Hoy se conmemoran 10 años de su muerte.

Foto: Archivo/ elPeriódico

La llegada del genio

Nació el 15 de mayo de 1928 en Quetzaltenango y, de acuerdo con todas las reseñas de su vida, tuvo una educación muy particular. Su padre, también pintor, músico y constructor de instrumentos musicales, decidió no enviarlo a la escuela a la edad en la que todos los niños debían iniciar su educación formal. Su argumento era que no quería que los otros niños le enseñaran malas crianzas.

Le enseñó a Efraín a leer y a jugar ajedrez. El artista contaba que sospechaba que su papá fingía perder partidas ante él y luego premiaba el éxito de su hijo obsequiándole libros. También le estimuló a dibujar sin interferir en sus creaciones.

Cuando por fin lo inscribió en la escuela, Efraín ya había leído dos veces Don Quijote de La Mancha. El padre decidió inscribirlo en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Ahí, contrario a lo que le había sucedido en la primaria, era el menor de los alumnos y recibía duras críticas de sus compañeros adultos.

Durante su adolescencia, Efraín alternaba los dibujos de héroes e historietas con los de las jóvenes de las que se enamoraba. Los primeros los vendía para comprar materiales y los segundos se los obsequiaba a las muchachas, pero confesaba en ocasiones que al hacerlo dejaba de estar interesado románticamente en ellas, hasta que conoció a Elsa, con quien se casó algunos años después.

Cursó el bachillerato en el Instituto Nacional para Varones. Incursionó en el atletismo y obtuvo algunos récords. Asistió a los Juegos Panamericanos cuando también participó Doroteo Guamuch Flores. Estudió ingeniería en la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Trabajó en la Dirección de Obras Públicas. En 1956 ganó el examen privado de la carrera de Ingeniería con una especialización en Estructuras y se convirtió en jefe de la Sección de Diseño en Obras Públicas.

En 1968 estudió cerámica, mosaico y vidrio soplado en el Instituto Politécnico de Leicester, Inglaterra. En este tiempo nace su hija, Lorena.

El Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, su máxima obra arquitectónica.

Foto: Wikipedia

Sus obras

Su más emblemática obra, el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, fue inaugurada en junio de 1978 y en su diseño se conjugan sus capacidades técnicas de ingeniero y su sensibilidad de artista.

Además, piezas de arte de Recinos son parte tanto de los espacios públicos, donde aplicó su norma de ser representativo de la cultura y los intereses ciudadanos, como de ámbitos privados.

Otras de sus creaciones son los difusores acústicos del Conservatorio Nacional de Música Germán Alcántara, la fachada de la Biblioteca Nacional, los murales de la fachada poniente del Crédito Hipotecario Nacional, los murales en el Aeropuerto Nacional La Aurora y el conjunto arquitectónico y escultórico del Parque de la Industria.

Entre sus múltiples piezas también se distinguen ‘Un artista y nueve estorbos’, ‘Música grande’, ‘El caballero Quetzal revestido de guerra’ y la emblemática ‘Guatemalita’.

Un adiós inesperado

El viernes 30 de septiembre de 2011, Efraín Recinos salió de su estudio taller ubicado en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Se sintió mal y fue ingresado en un hospital privado local por complicaciones de una úlcera gastrointestinal. Debió ser operado. El pronóstico no era malo. Sin embargo, Efraín Recinos partió a la eternidad el domingo 2 de octubre de 2011 a las 5:30 de la mañana.