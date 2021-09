Insólito: Corte Suprema de Justicia resuelve al estilo de la tremenda Corte de Tres Patines

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió, de manera inaudita, no dar trámite a la petición de retiro del Derecho de Antejuicio a la señora Fiscal General, descalificando un documento legítimo de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), pero ordena, en la misma resolución, que se investigue a “elPeriódico” por publicar este documento que la CSJ, que inusitadamente reconoce como evidencia genuina de la FECI.

elPeriódico publicó el testimonio del colaborador eficaz Marco Aurelio Alveño Hernández, quién relató a la FECI, ya en tiempos del Fiscal Rafael Curruchiche, sobre supuestos arreglos y manipulación para beneficiar a allegados al Despacho Superior del Ministerio Público, cuya responsabilidad es de la señora Fiscal General, a cambio de supuestas dádivas.

La solicitud a la CSJ del retiro de derecho de antejuicio a la Fiscal General de la República, Consuelo Porras, fue presentada por Manfredo Marroquín de Acción Ciudadana (AC). Según los magistrados el retiro del antejuicio planteado, no cumple con los requisitos necesarios para su admisión a trámite, pues los señalamientos que sirven de base para el planteamiento no requieren de una investigación y no existen elementos de sustento que “viabilicen” una pesquisa por falta de objetividad y claridad en los hechos. Sin embargo, asombrosamente, sí toman como válido el documento utilizado de sustento por AC, porque señalan “que se reveló el contenido de una investigación en proceso de un expediente que se tramita en la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI)”, por lo que ordenan certificar lo conducente, para determinar la posible comisión de delitos por la publicación dentro del expediente M3542-106-02.

Se trata de la publicación en elPeriódico de la declaración del abogado Marco Aurelio Alveño Hernández, colaborador eficaz, quien rindió un testimonio ante un fiscal auxiliar sobre posibles hechos ilícitos cometidos por la Fiscal General, Consuelo Porras.

La CSJ rechazó la solicitud de antejuicio en contra de la Fiscal General por considerar que carecía de sustento y paradójicamente ordenó al MP certificar lo conducente para determinar la posible comisión de delitos por la publicación del testimonio dentro del expediente M3542-106-02, obtenida por la FECI, así como cualquier otra acción relacionada con la obtención y divulgación de dicha información dentro de un caso sumario.

La Corte manifestó en su fallo que la transcripción de la publicación de elPeriódico, por su carácter de sumaria no puede ser revelada a la opinión pública, tampoco puede ser aportada a un proceso ni a las presentes diligencias de antejuicio.



Razona voto

La magistrada Silvia García Molina razonó su voto e indicó que la Corte Suprema de Justicia no consideró ese supuesto documento como base para darle trámite a la solicitud de retiro de antejuicio, pero sí para iniciar la investigación en contra de uno u otros funcionarios, presuntos responsables de la extracción del mismo.

Por esta razón, calificó la decisión de “contradictoria”. También expuso que la CSJ, “en ningún momento determinó la procedencia del documento”.

Por último, la togada agregó que, según el artículo 35 de la Constitución, “no constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”.

Criminalización de denunciantes y medios de prensa independientes

Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, manifestó que es evidente la parcialidad de la Corte Suprema de Justicia, a favor de la Fiscal General porque demeritan el documento del testimonio de una persona que relató eventos y sucesos que ameritan una investigación y que ocurrieron dentro del despacho superior del MP; pero, no obstante, sí son diligentes en solicitar al MP una investigación sobre los orígenes de esa publicación.

“Es un evidente contraataque contra los denunciantes y los medios de prensa independiente. Es una CSJ que no está buscando la verdad de los hechos sino que está buscando una revancha con los medios y ciudadanos que cumplen con su responsabilidad”.

Marroquín destacó que están buscando criminalizar la denuncia ciudadana y tratar de intimidar a los medios independientes y que dichas acciones restan credibilidad al sistema de justicia. Agregó que presentarán un amparo en contra de la decisión de la CSJ y accionarán en instancias judiciales nacionales y extranjeras.

No es legal

El constitucionalista Gabriel Orellana manifestó que está resolución abre la puerta para amenazar a un medio de comunicación, aunque no haya fundamento. El abogado consideró que no es legal que se haga una persecución por este tipo de publicaciones. “El diario elPeriódico publicó un documento que le llegó, no lo fue a robar”, mencionó.

“Hay que tener sumo cuidado sobre esta potencial amenaza que se cierne no solo sobre el diario elPeriódico, sino sobre cualquier otro medio de comunicación”, comentó el entrevistado y agregó que García Molina hizo una buena interpretación del artículo 35 de la Constitución.

El abogado dijo que todos los actos de la administración son públicos y refirió que, en este caso, la declaración del Alveño Hernández es de interés público. “Imagínese que bajo el pretexto de que todo en Guatemala está bajo investigación, la ciudadanía se mantendría en una absoluta ignorancia”, expresó.

“Y si además amenazan a los medios de que cualquier cosa que publiquen es delito, estamos como en Nicaragua, Venezuela o Corea”, agregó Orellana, quien expuso que el fallo acerca del antejuicio de Porras “era de esperarse”.

“Pero lo que sí se ve es que los magistrados optaron por aprovechar la circunstancia y mandar un mensaje de amenaza a los medios de comunicación para que esto no vuelva a suceder”, puntualizó.