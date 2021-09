Byron, un migrante que busca trabajo

Un hombre cuyo rostro ha sido quemado por el sol al que se expone todos los días para pedir ayuda, cabello encanado y paciencia. Ese es el retrato de Byron Dighero, de 65 años, quien fue deportado de Estados Unidos y encontró a Guatemala, su patria, distinta de como lo dejó al migrar.

“Trabajaba en lo que fuera: albañilería, carpintería o fontanería. Me deportaron porque no renové mi asilo político y me agarraron en un retén en Arizona. Perdí todo mi material de trabajo y herramientas”, cuenta Byron.

Lo perdió todo luego de vivir 35 años en California. El abogado que llevaba su caso le dijo que sería una pérdida de tiempo pelear por quedarse. El proceso de deportación fue largo: “Pasé un año y dos meses peleando mi estadía allá, le dije al abogado que me hiciera el favor, pero él me dijo que no tenía sentido continuar”, narra con la voz triste.

En busca de trabajo

A su regreso a Guatemala trató de buscar trabajo en un centro de atención telefónica y no lo logró, habla inglés fluido, pero no logra escribir en el teclado con la rapidez que le piden, por lo tanto, no le ha sido posible tener un ingreso económico estable.

“Acabo de cumplir 65 años el 12 de agosto y una señorita me dijo que tenía que sacar mi acta de nacimiento para que la ayuda social pudiera asistirme, lo hice y no me recibieron mi papelería porque dicen que tengo que esperar un año más”.

Dighero comentó que ha intentado buscar fuentes de ingresos y que le ofrecieron una carreta de “shucos”, pero no tiene dinero para comprar la materia prima para prepararlos. Tampoco cuenta con su Documento de Identificación Personal (DPI).

La ropa que viste fue una donación, pues cuenta que cuando llegó a Guatemala le quitaron todo: “Me recibieron asaltantes, me robaron los zapatos que traía y la poca ropa que pude guardar, Guatemala ya no está como yo la dejé”, cuenta Byron llevándose las manos a la cabeza.

Byron llegó al país el 14 de octubre de 2020 y vivió en la calle hasta diciembre de ese año. “Con la ayuda de muchas personas he logrado comprar herramientas para mi trabajo y las tengo guardadas para cuando me ofrezcan algo, tengo un pequeño equipo de trabajo, algunas herramientas que todavía están nuevas, aunque no descarto que el día llegará para usarlas”, cuenta con optimismo.

Por ahora pide ayuda en las calles. “Una muchacha me ayudó a hacer unos carteles para pedir trabajo, los primeros que hice están en inglés. Sé inglés, no puedo escribir en español”.

Para ayudar a Byron

Don Byron Dighero vive en la 7a. Av. 29-26 de la zona 3 capitalina, media cuadra antes de la entrada al basurero. Pueden contactarlo al teléfono 4976-1367 para trabajos o ayuda.