Mujeres en el arte de Guatemala

Delfina Luna (1827-1912)

Fue alumna del miniaturista Francisco Cabrera (1781-1845), quien la retrató en tres pequeños óleos, cuando tenía 14, 15 y 17 años. Entre sus obras se cuentan dos óleos de grandes dimensiones para la iglesia de La Merced: una de las imágenes es del evangelista San Juan y otra de San Mateo. En 1854 restauró el retrato de Don Pedro de Alvarado, de tamaño natural.

Carmen de Pettersen (1900-1991)

Fue una pintora, acuarelista y artista visual cuyo trabajo se centró en el reconocimiento de la cultura y herencia indígena. A los cuatro años de edad se mudó junto a sus padres a Londres, donde estudió en la escuela Polytechnic Art School en Regent Street. Comenzó a pintar desde los nueve años y ganó variados premios por sus acuarelas. En 1976 publicó el libro The Maya of Guatemala: Life and Dress, donde describe y pinta trajes típicos de las comunidades indígenas del país.

Zopilotes, de Carmen de Pettersen. Foto: Colección Patrimonio del Museo Nacional de Arte Moderno

Antonia Matos Aycinena (1910-1995)

Estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas bajo la dirección de Rafael Rodríguez Padilla y en la École Nacionale Superieur de Beaux-Arts en París, Francia. Ganó el Premio Roma como mejor dibujante. Al concluir sus estudios presentó una exposición personal en la galería Zak, de París. Como pintora se distinguió por su excelente técnica para representar desnudos.

Obra de Antonia Matos. Foto: Facebook

Wilfreda López Flores (1912-1974)

Se formó con el grabador mexicano Arturo García Bustos (1926-2017) y el guatemalteco Enrique de León Cabrera (1915-1996). Trabajó pintura y grabado. Creó personajes casi míticos, composiciones abigarradas con pocos espacios libres, que llegan a abrumar al espectador. Su obra es calificada por los expertos como “original, expresiva, de presencia fuerte y disruptiva”.

Tormenta en la selva, de Wilfreda López Flores. Foto: Facebook

Rina Lazo (1923-2019)

Comenzó sus estudios profesionales en arte en la Academia de Bellas Artes en 1944. Trabajó como asistente de Julio Urruela, con el que colaboró en la elaboración de los murales del Palacio Nacional de la Cultura. En 1945 fue becada para estudiar arte en México en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. Entre sus maestros estuvieron Carlos Orozco Romero, Jesús Guerrero Galván, Alfredo Zalce, Federico Cantú y Manuel Rodríguez Lozano. El principal fue Diego Rivera de quien se convirtió en discípula

Conoció a su esposo, Arturo García Bustos, quien era uno de los estudiantes de Frida Kahlo. Uno de sus trabajos fue realizar las réplicas de los murales de Bonampak.

Mural de la vida maya, de Rina Lazo. Foto: Facebook Museo Nacional de Antropología de México

Margarita Azurdia (1931-1998)

También conocida como Margot Fanjul fue una artista multifacética. Produjo trabajos de pintura, escultura, performance, ritual, danza, libros, collage y poesía. Entre los reconocimientos que recibió a nivel internacional se destaca una mención honorífica en la II Bienal de Sao Paulo, Brasil, en 1969. Participó en la II Bienal de Arte Coltejer en Medellín, Colombia, en 1970, y exhibió su trabajo en varias exposiciones en Guatemala, Estados Unidos y Francia.

Obras de Margarita Azurdia

Magda Eunice Sánchez (1946-2008)

Su talento se manifestó desde niña y en la adolescencia se hizo formal. Se graduó como Arquitecta en la Universidad de San Carlos de Guatemala y fue docente de la Facultad de Aquitectura. Fue acuarelista, dibujante, ceramista, escultora e ilustradora de libros. Incursionó en el grabado y realizó murales en edificios públicos. Participó en 1984 en la Feria Mundial de Ilustradores del Libro Infantil en Bolonia, Italia y en 1985 obtuvo el Premio Único y Glifo de Oro en la categoría de dibujo de la Bienal de Arte Paiz.

Vestido con vuelos, de Magda Eunice Sánchez.

Isabel Ruiz (1945-2019)

En 2017, a Isabel Ruiz se le otorgó el Premio Carlos Mérida en reconocimiento de su trayectoria. Se destacó en el grabado, la pintura y el performance. Su obra se caracterizó por su crítica político-social. Estudió en la Universidad Popular y en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Entre sus docentes estuvieron Rodolfo Galeotti Torres, Enrique Guerra Villar y Roberto Cabrera. Su primera exposición fue una serie de acuarelas expresionistas en 1968. Obtuvo becas para estudiar en Estados Unidos y Costa Rica. Aprendió la técnica del grabado en metal con Moisés Barrios. Entre otros reconocimientos obtuvo el primer premio en el IV Salón de Acuarela (1983), primer premio de Grabado en el Certamen Centroamericano 15 de septiembre (1985) y el premio único Glifo de Oro en la VI Bienal de Arte Paiz (1988).​

De la serie Río Negro, de Isabel Ruiz.

Ana María Martínez Sobral (1949)

Es abogada y Master en Artes Plásticas por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Estudió paisajismo con Miguel Ángel Ríos, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y en los talleres del grupo Die Brucker en Alemania. También estudió música en el Conservatorio Nacional. Los temas principales en su pintura fueron interpretaciones del Popol Vuh y el Rabinal Achí. Ha ganado premios en la Bienal Paiz y realizó el gran relieve del vestíbulo del edificio Tikal Futura.

Escultura de Ana María Martínez Sobral. Foto: Facebook

Maríadolores Castellanos (1958)

Escultora, pintora y artista plástica. Estudió en la Escuela de Artes Aplicadas a la Restauración en Madrid, España y pintura con los maestros Manolo Gallardo, Roberto Cabrera, Roberto González Goyri y Elmar Rojas. Es autodidacta en escultura, cerámica y resina cristal. Es una de las escultoras contemporáneas más destacadas de Centroamérica. Incursionó en el arte de resina de cristal. Además de la escultura, ha cultivado la técnica del grabado.

Lágrima acribillada de sentimientos, de Mariadolores Castellanos. Foto: Facebook Juannio

Mónica Torrebiarte (1965)

Tomó clases de pintura desde pequeña. Aunque estudió un técnico en mercadeo, su vocación la llevó a cultivarse en las artes. Es Licenciada en Artes Plásticas por la Parsons School of Design, en Nueva York (1989). Recibió talleres de grabado entre 1998 y 2010. Además de Arte comparado con Sergio Dávila, en 2011 y el taller NO/E/HEE, con Rogelio López Cuenca en 2012. Desde su primera exposición en 1992 en la Galería Studio ha realizado más de 15 exhibiciones y festivales Ha obtenido el Premio de Bronce de la Fundación Rozas-Botrán (2003) el Premio Único Arte Subasta (2003) y Mención Honorífica en el Concurso Nacional de Escultura (2002).

Mónica Torrebiarte – Códigos 2017. Xilografía

Mónica Serra (1966)

Estudió arte en Syracuse University, Nueva York, de donde se graduó en 1988. Tomó cursos de dibujo y pintura en Florencia en 1986. En 1990, trabajó la técnica pintura de paisaje en la Escuela de Bellas Artes de Madrid bajo la dirección del artista José Carralero. Ese mismo año se instruyó en el área de grabado con el maestro japonés Hajima Maboroshi en el Museo Ixchel del Traje Indígena en Guatemala. Desde 1991 ha realizado varias exhibiciones personales en Guatemala y México y ha participado en muestras colectivas en China, España, Estados Unidos, Guatemala y Japón.

Mónica Serra Paiz – Paisaje 2010. Acrílico sobre tela

Regina José Galindo (1974)

Es especialista en el performance y es considerada una de las mayores exponentes latinoamericanas en ese campo. Es autora especializada en poesía.Su obra tiene un claro contenido político y crítico. En muchos de sus trabajos emplea su propio cuerpo como herramienta. Entre los reconocimientos que ha recibido se encuentran el León de Oro a Mejor Artista Joven en la Bienal de Venecia (2005) y el Premio Príncipe Claus (2011).

Jessica Kairé (1980)

Es co-fundadora y co-directora de NuMu (Nuevo Museo de Arte Contemporáneo). Ha trabajado en escultura, comida, cerámica y performance participativos. Sus temáticas incluyen identidad guatemalteca y latinoamericana, así como cuestiones de género y su origen judío.

Warm Up, Jessica Kairé. Foto: Facebook

Marilyn Boror (1984)

Ha participado en la Bienal de Arte Paiz en Guatemala y expuesto en diversas galerías, museos y centros de arte del país. A través de su arte proyecta la cosmovisión maya. Es Licenciada en Arte por la Universidad de San Carlos de Guatemala y Bachiller en Arte por la Escuela Nacional de Artes Plásticas Rafael Rodríguez Padilla. Ha participado en exposiciones individuales, colectivas e intervenciones artísticas en Centro América. Desde el año 2007 organiza proyectos culturales, artísticos y sociales en áreas rurales de Guatemala.

Edicto de cambio de nombre. Foto: Facebook Marilyn Boror

