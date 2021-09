MP pide desestimar denuncia acerca de la compra de los aviones Pampa III

El Ministerio Público (MP) pedirá que se desestime la denuncia que se interpuso por la intención del Estado de adquirir dos aviones Pampa III. Dichas aeronaves iban a ser adquiridas por US$28 millones.

El 3 de junio del 2019 el entonces presidente Jimmy Morales, junto a los exministros Luis Miguel Ralda y Sandra Jovel, viajó a Argentina para concertar la adquisición de los dos aviones.

No obstante, la Contraloría General de Cuentas advirtió que el convenio que se utilizaría para comprar los Pampa III no estaba contemplado en ley. Por ello, el ente recomendó que se suspendiera la negociación.

La Fiscalía contra la Corrupción, la cual tiene a su cargo el caso, refirió que no encontró ningún elemento para investigar, debido a que la compra no se concretó. Esa sección del MP dijo que no hay elementos que se puedan considerar como delitos.

Por ello, esa unidad de investigación requerirá que se cierre el expediente. El Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal programó para el 2 de febrero del 2022 la audiencia en la que se conocerá ese requerimiento del ente investigador.