Gobierno interpondrá denuncias contra promotores de fiestas

“¡Ay, se va a paralizar el país!”, fue una de las frases del presidente Alejandro Giammattei pronunciadas este día y con las cuales criticó al sector privado organizado por estar preocupado por “perder la recuperación económica”.

“No es cierto, no se pierde. Para que podamos tener más recuperación económica necesitamos un pueblo que esté sano”, dijo el mandatario. El gobernante refirió que, sin hacer nada, hay una proyección de que 2 millones de guatemaltecos estarán contagiados de COVID-19 “de aquí a final de año”.

“Son dos millones de personas que no van a poder ir a –hacer– compras de Navidad. Son dos millones que, de repente, no van a recibir aguinaldo. Son dos millones de gentes que viven en el mercado informal, que no van a tener acceso a su comida diaria porque estarán enfermos”, añadió el funcionario.

#EnDirecto | Presidente @DrGiammattei participa en la cuarta reunión ordinaria del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (CONADUR). https://t.co/2fWrHWx4Ow — Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) September 7, 2021

El dignatario dijo que desde el Organismo Ejecutivo van a seguir trabajando “sin descanso” para frenar la pandemia con los “escasos recursos” que tienen y las “limitaciones” que les impongan. Asimismo, criticó las fiestas que se han realizado en Sacapulas, Quiché.

“¡Sigamos celebrando! ¡Hagan fiestas como en Sacapulas! Inviten a diez conjuntos –musicales–. Nuestra respuesta van a ser las denuncias penales y ver a la gente que promocionó eso en la cárcel”, agregó el gobernante.

Giammattei dijo que no hay necesidad de un estado de calamidad para ejercer la ley y expresó que ya están haciendo las denuncias correspondientes, porque eso es promover una pandemia. “Qué alegre ver a la gente bailando, lo malo es que en la caja no se baila”, concluyó el presidente.

