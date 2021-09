Allan Rodríguez: “La figura del estado de calamidad está satanizada”

El presidente del Congreso de la República, Allan Rodríguez, manifestó que la figura del estado de calamidad está “satanizada” y agregó que al no haber sido aprobado dicho estado de excepción “pierde toda Guatemala”.

“No podemos quedarnos de brazos cruzados, debemos de continuar”, dijo el diputado, quien agregó que convocó a la Instancia de Jefes de Bloque para que “hagan propuestas y le demos una salida a los guatemaltecos”.

Rodríguez mencionó que hay cinco propuestas para poder integrar una ley de emergencia y añadió que ese será el tema que abordarán hoy en la reunión, la cual señaló está programada para el mediodía.

El funcionario dijo que algún apoyo le deben dar a “todos los médicos que manifiestan estar cansados y encima de todo no tener los recursos para poder ayudar a tanta gente que hoy lo necesita, derivado del incremento de contagios”.

El congresista dijo que casi 50 diputados se han vuelto reporteros y mencionó que todos los parlamentarios que transmiten –las sesiones del Congreso– lo que proponen es oponerse. “Lamentable que la postura sea una oposición férrea al Ejecutivo”, agregó el legislador.

“Si no están de acuerdo por qué no proponen. Si no están de acuerdo por qué no dicen ‘aquí está mi iniciativa, aquí está mi enmienda, avancemos’. Pero esto se ha vuelto un choque de ideologías”, puntualizó el presidente del Legislativo.

Rechazo

La votación para que los diputados aprobaran el estado de calamidad duró alrededor de 40 minutos. Tal situación fue recriminada por varios diputados, quienes señalaron a Rodríguez de querer manipular el tiempo para ratificar el estado de excepción.

Posteriormente, los congresistas improbaron esa medida impuesta por el Ejecutivo. De tal forma, la cartera de Salud y el Seguro Social ya no podrán hacer compras por excepción. Tampoco está vigente el toque de queda.