Piezas históricas ya no están en el Museo Nacional de Arqueología y Etnología

Diputados indicaron que las piezas Trono I y el Dintel III de la ciudad maya Piedras Negras ya no están en el Museo Nacional de Arqueología y Etnología (Munae). Las obras serán exportadas hacia Estados Unidos.

El Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) manifestó con anterioridad que las piezas serían trasladadas temporalmente hacia el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (MET), para que las mismas sean restauradas.

La congresista Sonia Gutiérrez dijo que se le había advertido al ministro de Cultura y Deportes, Felipe Aguilar, que lo que estaba haciendo en relación con esas piezas era ilegal, porque no se había cumplido con todo el procedimiento establecido en la legislación del país.

La legisladora explicó que de parte de las autoridades y comunidades indígenas se le indicó al funcionario que hacer un acto de esa naturaleza –el exportar las obras–, estaría vulnerando derechos de los pueblos indígenas.

“Y aún así, él necio, terco hizo esto que ahora estamos constatando. El ministro, el presidente y el Gobierno están haciendo las cosas como ellos quieren: no hay ley, no hay pueblo, no hay nada”, aseguró Gutiérrez.

Daniel Aquino, director del Munae, expresó que las piezas no se pueden restaurar en Guatemala. El profesional mencionó que en la nación no hay laboratorios para restaurar bienes culturales de piedra caliza.

El dirigente también dijo que tampoco hay restauradores guatemaltecos capacitados y con experiencia para trabajar con ese tipo de piezas. De igual manera, expresó que no se cuenta con el equipo para hacer un diagnóstico científico de las obras.

Por su parte, el MCD sostiene que agotó todos los procesos legales que validaron el proceso de exportación temporal de estas piezas arqueológicas. “Guatemala no cuenta con la tecnología que tiene el MET para el proceso de restauración”, aseguró la cartera.

