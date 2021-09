“Change The World”: lo nuevo de Ringo Starr

Ringo Starr publicará un EP de cuatro canciones titulado Change The World el próximo 24 de septiembre, que incluirá entre sus colaboradores a artistas como Linda Perry y Joe Walsh, entre otros.

Grabado en el estudio Roccabella West de su propiedad, tal como hizo con el previo Zoom In, otro EP publicado en marzo de este año, este trabajo abarcará “el espectro del pop, country, reggae y rock and roll”, avanzó Universal Music.

La revista Rolling Stone señala que Starr colaboró ​​con varios artistas y compositores en el set. El sencillo principal Let’s Change the World fue escrito por Joseph Williams de Toto y Steve Lukather, quienes también tocan en la pista. Just That Way fue coescrito e interpretado por Ringo y su ingeniero de toda la vida,Bruce Sugar.

Ringo también trabajó con Linda Perry por primera vez. Escribió y tocó en Coming Undone, que también presenta a Trombone Shorty. Completando el EP, la interpretación de Ringo de Rock Around the Clock presenta a Joe Walsh en la guitarra.

“He estado diciendo que solo quiero lanzar EP’s en este momento y este es el próximo”, dijo Starr en un comunicado. “Qué bendición ha sido durante este año tener un estudio aquí en casa y poder colaborar con tantos grandes músicos, algunos con los que he trabajado antes y algunos nuevos amigos”.

