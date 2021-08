Llega Star+: contenidos y costo en Guatemala

El servicio de streaming Star+ está disponible en Latinoamérica desde el martes 31 de agosto. La plataforma que pertenece a The Walt Disney Company es dirigida al público adulto.

Entre sus contenidos incluye producciones de ficción y no ficción, creadas en América Latina, deportes en vivo de ESPN, producciones originales internacionales, el catálogo completo de comedias animadas de 20th Television y estrenos de cine exclusivos.

De Latinoamérica

Las producciones creadas en Latinoamérica cuentan con los talentos más destacados de la región. “Las nuevas historias, que se irán estrenando paulatinamente, abordan temáticas relativas a la cultura popular latinoamericana, en formato de ficción y no ficción, y a través de los géneros más diversos: el drama”, señala el comunicado de lanzamiento.

Entre los programas de este tipo están Santa Evita, No fue mi culpa y una nueva temporada de Impuros. Habrá series como El galán. La TV cambió, él no y Los protectores; la comedia dramática, a través de producciones como Terapia alternativa y El encargado. También thriller, como Insania y Horario estelar.

Entre los biopic estarán las series Ringo y Pancho Villa. El Centauro del Norte. Una de las apuestas es la serie documental Bios. Vidas que cambiaron la tuya.

Para los aficionados

Star+ llega con un gran contenido deportivo de ESPN al mundo del streaming. En su catálogo de eventos y shows en vivo de las grandes ligas europeas de fútbol, como la UEFA Champions League, UEFA Europa League, Ligue 1 de Francia con su constelación de estrellas (como Messi y Neymar); así como algunas de las principales competencias de América: la MLS, la CONCACAF League, Copa de Oro CONCACAF, CONCACAF Champions League.

La oferta deportiva también incluye el fútbol americano de la NFL; ESPN Knockout con UFC & boxeo; deporte motor de la Fórmula 1 y MotoGP; el béisbol de la MLB; el tenis del Australian Open, Wimbledon, US Open, así también como los torneos ATP y WTA; el básquetbol de la NBA; el golf del PGA Tour, The Masters, The Open, PGA Championship y Ryder Cup; deportes extremos de los X Games, y el hockey sobre hielo de la NHL.

A su vez, llegan a Star+ las versiones locales de clásicos de ESPN como SportsCenter; así como las producciones originales de la señal creadas en Latinoamérica, como Fútbol Picante; ESPN FC y ESPN Knockout.

Títulos esperados

La plataforma cuenta, además, con las nuevas producciones originales internacionales exclusivas de Star+. Algunos de los títulos son la serie de comedia e intriga Only Murders in the Building, Love, Victor, Big Sky y A Teacher. También están disponibles series originales de éxito mundial como todas las temporadas de This Is Us y The Walking Dead.

Los fanáticos del cine cuentan con títulos recientes como Judy, así como éxitos de taquilla como Deadpool y Bohemian Rhapsody.

El costo en Guatemala

El público puede optar a una suscripción mensual del servicio de Star+ por US$10.49 mensual y US$104.99 o al combo que incluye Disney+ por US$13.99 al mes.

Quienes ya cuentan con una suscripción anual a Disney+, podrán adherirse a la suscripción mensual de Combo+ a través de www.starplus.com. De elegir esta oferta se les descontará de su factura de Combo+ el valor que representa un mes de Disney+ mientras dura la anualidad que ya pagaron. Esto puede variar si la contratación se realiza a través de un tercero.

