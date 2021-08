Corte Suprema de EE. UU. reactiva política migratoria de Trump

EE. UU. mantiene conversaciones con México para restaurar el programa migratorio por el que las autoridades estadounidenses devolvían a suelo mexicano a los solicitantes de asilo que llegaban a su territorio en espera de que se resolvieran sus casos, tras una decisión del Tribunal Supremo.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, explicó en su rueda de prensa diaria que el Departamento de Estado, con el apoyo del de Seguridad Nacional, está llevando a cabo conversaciones “diplomáticas” con el Ejecutivo de México para cumplir la orden del Supremo.

El martes, la más alta instancia judicial estadounidense consideró que la Administración del presidente Joe Biden posiblemente violó la ley federal cuando intentó acabar con Quédate en México, como se conoce el programa instaurado por el gobierno de su predecesor Donald Trump (2017-2021) por el que se devolvía al país vecino a los solicitantes de asilo, mientras esperaban a que se resolvieran sus casos.

Con el voto de disenso de tres jueces progresistas, el Supremo rechazó bloquear la decisión de una Corte de menor instancia que ordenaba al Ejecutivo de Biden restablecer dicha política.

Todavía no está claro a cuántas personas puede afectar esta decisión.

Psaki aseguró que su Administración se opone a ese programa, pero que al mismo tiempo cumplirá la orden judicial, y recordó que cuando estuvo en vigor anteriormente provocó un atasco en la tramitación de los casos de los demandantes de asilo.

La Cancillería de México confirmó la noche del martes que fue notificada por el DHS sobre la resolución judicial y que ambas instituciones intercambiarían información sobre la misma para definir una postura.

Biden suspendió en su primer día en la Casa Blanca las inscripciones en ese programa, impulsado en enero de 2019 por Trump y por el que Estados Unidos envió a más de 60 mil indocumentados que cruzaron la frontera a esperar durante meses en México sus citas ante jueces migratorios.

En febrero, el gobierno de Biden empezó a permitir la entrada en Estados Unidos de migrantes con casos activos bajo ese programa y en junio, el Departamento de Seguridad Nacional puso fin definitivamente al programa, muy criticado por organizaciones de derechos humanos.

El pasado 13 de agosto, el juez federal Matthew Kacsmaryk, nominado por Trump para su cargo en una Corte de Texas, dio la razón a los fiscales generales de Texas y Misuri, que habían demandado a la actual Administración en abril por su decisión de acabar con el programa.

Reubican a solicitantes de asilo

La subsecretaria adjunta en la Oficina de Asuntos del hemisferio occidental, Emily Mendrala, aseguró que mediante los Protocolos de Protección al Migrante (MPP), más de 71 mil solicitantes de asilo fueron enviadas a ciudades fronterizas con México desde 2019 mientras esperan respuestas a su petición de asilo y protección, de ellos, al menos 15 mil 802 son guatemaltecos. (R. Ríos/eP)

En peligro

En tanto, migrantes centroamericanos que viven en precarias condiciones, acampando en una plaza pública de la ciudad mexicana de Reynosa (noreste), limítrofe con Texas, expresaron su angustia ante la posibilidad de permanecer más tiempo en esta situación.

“Estamos en una frontera peligrosa, en la que no estamos seguros (…) estamos durmiendo en el suelo, no tenemos un lugar digno, estamos en el mismo estatus de Trump”, dice la hondureña Daniela Díaz, quien no ha visto una mejoría con las políticas migratorias de Biden.