Arjona canta en el metro de Nueva York

Como si se tratara de un artista novato buscando oportunidad, Ricardo Arjona decidió vivir la experiencia de cantar en una estación del metro de Nueva York. El cantautor guatemalteco, que se caracteriza por realizar acciones poco convencionales para un artista con su trayectoria, hizo partícipes a sus seguidores de esta nueva experiencia.

A través de sus redes sociales publicó una fotografía y un vídeo en el que se le ve interpretando un tema, del cual poco se escucha debido al ruido propio del metro.

“Mentiría diciendo que me fue bien cantando en el metro de New York. Lo mejor que me pasó fue una señora mexicana que me dijo que era el imitador de Arjona, pero que yo era demasiado alto, que el verdadero Arjona era muy chaparrito”, comentó divertido el intérprete de Señora de las cuatro décadas.

“NEGRO volver a la calle otra vez” es la expresión con la que cierra el breve mensaje que ha despertado los comentarios de sus fieles seguidores, que exaltan su originalidad y por supuesto las críticas hacia la señora mexicana que no fue capaz de reconocer al intérprete guatemalteco.

“Qué aventado Arjona al andar de incógnito casi, pues es el único original Ricardo Arjona tocando en el metro de Nueva York”, escribe José Sergio Ruiz Hurtado entre los comentarios.

“Como que la señora no es de este planeta. Eres inconfundible”, anota Isis Nasco, una seguidora del artista.

“Cómo le va a decir que Arjona es chaparrito. La matooo… Cómo es que no estuve en esa estación del tren. Me mueroooo. Te amo flaco en Blanco, Negro o a color eres único”, , comenta Adriana Céspedes.

