Kylie Jenner y Travis Scott esperan a su segundo bebé

La hermana menor de las Kardashian, Kylie Jenner, está esperando su segundo bebé con el rapero Travis Scott, según han confirmado varias fuentes a Page Six. La joven pareja ya tiene una hija en común, Stormi Webster de 3 años.

De acuerdo con medios internacionales, Kylie Jenner ha mostrado en varias ocasiones la ilusión que le hace darle un hermano a su pequeña Stormi, así que este nuevo embarazo es una buena noticia para la familia Kardashian.

Las Kardashian-Jenner son la familia estadounidense más popular de los últimos tiempos, por lo que todo lo que le ocurra a alguna de ellas se hace noticia en un instante y más si trata sobre un nuevo integrante.

En marzo en una entrevista a Harper ‘s Bazaar, Kylie reveló que todos sus amigos la presionan con respecto a darle un hermano o hermana a Stormi. “Definitivamente siento la presión de darle un hermano, pero no hay ningún plan”.

Asimismo, en un directo en Instagram con su mejor amiga Stassie Karanikolau, la celebrity dijo que quisiera tener siete hijos, pero que aún no es el momento. Además, añadió que para ella el embarazo no es una broma, es algo serio y duro, por lo que todavía no estaba preparada para eso.

Embarazo en secreto

Muchos de sus seguidores aseguran que es posible que Kylie quiera ocultar este embarazo al igual que pasó en 2017 cuando quedó embarazada de Stormi a sus 20 años.

Según Page Six, Kylie pasó su primer embarazo escondida y anunció la llegada de Stormi solo después de su nacimiento. Tiempo después, en una entrevista con Andy Cohen mencionó que siempre compartió gran parte de su vida pero que era muy joven cuando quedó embarazada, por lo que fue mucha presión para ella.

“No sabía cómo llevar eso al público también y tener la opinión de todos. Creo que era algo por lo que tenía que pasar por mi cuenta”, expresó Jenner.

Asimismo, en ese momento su hermana Kendall comentó en una entrevista que la decisión de su hermana al querer mantener su embarazo en secreto fue la mejor, ya que estuvo en paz y eso se ve reflejado en el comportamiento de Stormi.

Por otro lado, su hermana Kim Kardashian, dijo que su hermana no salió de su casa durante el embarazo para protegerse a sí misma y a su futuro bebé.

Jenner, que mostró su vida desde que tenía 10 años en el reality show de la familia, actualmente dirige un exitoso imperio del maquillaje, tiene una marca de ropa con su hermana, Kendall Jenner, y su fama, además de sus 260 millones de seguidores en Instagram, la han convertido en imagen de varias marcas.

