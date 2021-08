Mercedes Coroy se pronuncia por comentario racista sobre la indumentaria maya

La actriz guatemalteca María Mercedes Coroy, quien protagonizó las películas “Ixcanul” y “La Llorona” del cineasta Jairo Bustamante, se pronunció en su perfil de Facebook con respecto al “desafortunado” comentario que realizó el vocalista del grupo guatemalteco El Tambor de la Tribu, Ale Puga Ortiz, sobre la indumentaria maya.

Recientemente en redes sociales se viralizó un podcast donde el cantante hizo un comentario fuera de lugar, el cual ha sido tachado de racista y machista por mujeres pertenecientes a los pueblos indígenas y usuarios de las redes sociales.

En los últimos días, decenas de personas han denunciado la forma en la que el cantante se refirió a que no estaba bien “ir en chanclas” a una gala o a una discoteca de renombre, porque según él, hay ciertos lineamientos que cumplir.

“Si agarrás a una mujer indígena y la vestís chingona y te la llevas y le compras ropa, probablemente entra”, agregó Puga.

El miércoles pasado un colectivo de mujeres indígenas se pronunció por medio de un comunicado enfatizando que “su vestimenta, además de guardar historia y memoria, es un tejido de conocimientos ancestrales, con carga cosmogónica y científica, que continúa existiendo hasta hoy por la fuerza y lucha de los pueblos, principalmente de las mujeres, que los visten, crean y mantienen a pesar del genocidio y de lo hostil que significa ser mujer maya en un país racista, patriarcal y colonizado”.

Pronunciamiento de la actriz

En cinco puntos, María Mercedes Coroy argumentó lo importante que es para ella presentarse a estos eventos exclusivos portando uno de los trajes representativos del país. “He sido invitada a alfombras rojas con la gran oportunidad de representar alrededor del mundo a mi país”, mencionó y complementó con varias fotos de sus participaciones.

Asimismo, María Mercedes dijo que no son personas a las que se les puede llevar y vestir de cierta forma, como menciona Puga en el video. “Les recordamos, tenemos nuestro propio criterio y tomamos nuestras propias decisiones”.

Coroy hizo mención a que la elección de su atuendo para las galas es su propia elección y que cuenta con el respaldo de su equipo de trabajo, quienes cada vez están más comprometidos con su visión.

“Cuando me invitan a asistir a una de estas galas o alfombras rojas en las que he estado cuidamos y procuramos siempre escoger con respeto lo que portaré. Al inicio en Alemania me sentí orgullosa de llevar el traje de Santa María de Jesús de donde soy originaria y después hicimos crecer la idea de compartir con ustedes y todos estos países a nivel internacional, la belleza de otros trajes que me han acompañado en este camino”, destacó.

En la publicación, la protagonista de “La Llorona” también indicó que no considera que usar su traje sea algo fuera de lugar o reste a sus participaciones fuera de las fronteras guatemaltecas.

Además agregó que mucha gente se acerca a preguntar por lo que viste y que en una ocasión, una editora de moda se le acercó para reseñar su vestimenta. Lo que porta ha sido también motivo de reseñas en Vogue, varias revistas de moda y parte de campañas conocidas a nivel nacional.

“Los hilos que entretejen nuestra indumentaria son conocimientos, pensamientos plasmados es nuestra piel, más que un atuendo para lucir bien o ser una moda, nuestra indumentaria es parte de nuestra historia, del legado de nuestros ancestros a través del tiempo”, describe la publicación.

De acuerdo con Coroy, el que aún existan comentarios como los que se dieron en ese podcast le hace pensar que en Guatemala aún hay mucho que aprender y confirma que aún no se ha llegado al punto de partida donde todos puedan ser aceptados, tolerantes y respetuosos de las creencias, decisiones y elecciones.

