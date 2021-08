El “surrealista” concierto de Billie Eilish que llegará a Disney Plus

Desde que inició la pandemia por COVID-19 cientos de artistas han optado por realizar conciertos en plataformas de streaming con el fin de seguir llevando su música a todos sus fans y la joven cantante Billie Eilish no es la excepción.

El 30 de julio, la cantante lanzó su segundo álbum de estudio llamado Happier than Ever, compuesto por dieciséis canciones llenas de autorreflexión. Además, el disco fue escrito y producido junto a su hermano Finneas.

Para llevar su obra a más de sus seguidores, Eilish anunció Happier than Ever: A Love Letter to Los Angeles, un concierto filmado en el Hollywood Bowl que se estrenará en la plataforma de streaming Disney Plus.

En el concierto, la cantante interpreta cada sencillo de su álbum Happier than Ever acompañada de la Filarmónica de Los Ángeles, la cual fue conducida por el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel.

Este tributo a Los Ángeles, ciudad natal de la cantante de 19 años, también incluirá segmentos animados y algunas entrevistas.

En su cuenta de Instagram, Eilish destacó que nunca había hecho algo como eso. “Fue la sesión más surrealista de todos los tiempos y no puedo esperar a que experimenten este filme”, describió la artista.

De acuerdo con el medio Mondo Sonoro, el espectáculo también contará con la presencia del guitarrista de jazz brasileño Romero Lubambo, el Coro Infantil de Los Ángeles y arreglos de orquesta de Davis Campbell.

“Poder presentar mi álbum de esta manera y dedicarlo a la ciudad que amo y en la que crecí es muy emocionante para mí”, explicó la artista en una publicación.

Según una publicación de Deadline, la película fue producida por Interscope Films y Darkroom Productions, en asociación con Nexus Studios y Aron Levine Productions, así como Kerry Asmussen como director de conciertos en vivo y Pablo Berron como director de fotografía.

Gary Marsh, presidente y director creativo de Disney Branded Television dijo que “la evolución musical de Billie, junto con su visión singular en la elaboración de este especial, la establece como una de las principales artistas y narradoras de esta generación. ¡Ofrece una experiencia de concierto como ninguna otra!”.

Participaciones en streaming

No es la primera vez que Eilish colabora con grandes plataformas para lanzar este tipo de contenidos. A principios de este año, se estrenó un documental íntimo sobre ella en Apple TV+.

Por otro lado, recientemente Eilish y Finneas compartieron una nueva presentación acústica en vivo del reciente sencillo de la cantante estadounidense, Your Power, el cual también es parte de este segundo disco.

