Comerciantes de La Terminal amenazan al presidente de los 48 Cantones, Martín Toc

Miembros del mercado de La Terminal rechazaron los cierres de calles y señalaron que ellos no se identifican con las acciones de los 48 Cantones de Totonicapán. Asimismo, arremetieron en contra de Martín Toc, presidente de esa organización.

“Somos el brazo fuerte trabajador de Guatemala”, dijo uno de los representantes, quien agregó que no permitirán más bloqueos. “Si lo hacen vamos a ir a desbloquear, que les quede presente”, añadió.

“Martín Toc no nos representa a nosotros como mercado de La Terminal. Si él quiere bloquear, que venga a hacerlo aquí y quemado va a salir”, agregó otra de las participantes de la manifestación.

En las últimas semanas, los 48 Cantones de Totonicapán han realizado movilizaciones con el fin de solicitar la renuncia del presidente Alejandro Giammattei y la fiscal general Consuelo Porras.

Esa organización, el Parlamento Xinca y otras autoridades indígenas exigieron que ambos funcionarios deben dejar sus cargos a más tardar hoy, “para no provocar al país daños incalculables e irreparables”.

