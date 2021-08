Biden defiende decisión de retirar fuerzas de Afganistán

El mandatario estadounidense, Joe Biden, defendió ayer el retiro de tropas de su país de Afganistán, pese a la relampagueante victoria de los talibanes que desató pánico en Kabul, donde miles de personas abarrotaron el aeropuerto en un desesperado intento de huir.

En su mensaje desde la Casa Blanca, el primero desde que los insurgentes islámicos tomaron control de Afganistán el fin de semana, Biden admitió que el avance talibán fue más acelerado de lo esperado.

No escatimó críticas al gobierno afgano, respaldado por las potencias occidentales, al decir que sus tropas no podían defender a una nación cuyos líderes “se rindieron y huyeron”, como lo hizo el presidente Ashraf Ghani.

“Les dimos todas las oportunidades para determinar su propio futuro. No pudimos darles la voluntad de luchar por ese futuro”, apuntó Biden, tras advertir que no seguiría arriesgando la vida de soldados estadounidenses por otros 20 años. Agregó que “nunca se suponía que la misión en Afganistán fuera construir una nación”.

El gobernante advirtió a los talibanes que no interrumpan ni amenacen la evacuación de miles de diplomáticos estadounidenses y traductores afganos en el aeropuerto de Kabul.

La respuesta a cualquier ataque sería “rápida y contundente”, expresó Biden. “Defenderemos a nuestra gente con una fuerza devastadora si es necesario”, aseguró.

EE. UU. no apoyará a un nuevo gobierno afgano formado por el movimiento Talibán si este alberga terroristas y se niega a proteger los derechos básicos de los ciudadanos, manifestó a la prensa el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

Caos en el aeropuerto

La situación en el aeropuerto, cuyas pistas fueron invadidas, empeoró tanto que todos los vuelos civiles y militares tuvieron que ser suspendidos ayer por la tarde, anunció el Pentágono. Tras unas horas de cierre, el aeropuerto reabrió a tempranas horas del martes, indicó un general estadounidense, quien agregó que el personal de su país tomó control del tráfico aéreo.

Una marea humana se precipitó hacia el aeródromo para tratar de huir del nuevo régimen. Videos difundidos en las redes sociales muestran a cientos de personas corriendo cerca de un avión militar estadounidense a punto de despegar, mientras que algunos intentan engancharse de sus partes laterales y ruedas.

En Kabul el ambiente era más tranquilo el lunes que la víspera, y las calles no estaban tan llenas de gente. Los talibanes armados patrullaban por la capital e instalaban puestos de control.

En las cuentas de Twitter que les son favorables, se jactaban de haber sido acogidos calurosamente en Kabul. También indicaron que miles de combatientes estaban llegando a la capital para garantizar su seguridad.

ONU preocupada

La mayoría de los países del Consejo de Seguridad de la ONU mostraron ayer su profunda preocupación por la violación de los derechos humanos en Afganistán y su temor a un eventual surgimiento del terrorismo en el país asiático tras caer en manos de los talibanes.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, quien fue el primero en intervenir en la reunión de urgencia celebrada por el máximo órgano de la ONU, expresó las inquietudes compartidas por gran parte de la comunidad internacional.

“Debemos hablar con una sola voz para defender los derechos humanos en Afganistán”, declaró Guterres, quien agregó que le preocupan, “en particular, los relatos sobre las crecientes violaciones de derechos humanos contra las mujeres y niñas de Afganistán, que temen un regreso a los días más oscuros”.

El diplomático portugués también hizo un llamado a la comunidad internacional para evitar que el terrorismo vuelva a echar raíces en territorio afgano.

“La comunidad internacional debe unirse para asegurarse de que Afganistán nunca más se utilice como plataforma o refugio seguro para organizaciones terroristas”, señaló.

US$2.26 billones

el gasto de EE. UU. en la guerra de Afganistán, al incluir tanto las operaciones en ese país como en las de apoyo en el vecino Pakistán, según el estudio “Costs of War Project” de las universidades de Brown y Harvard.

+5 millones

de personas son desplazados internos en Afganistán reporta la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

“Las tropas estadounidenses no pueden y no deben estar peleando en una guerra, muriendo en una guerra, que las fuerzas afganas no están dispuestas a combatir”

Joe Biden, presidente de EE. UU. al defender su retirada de Afganistán.