Kook and the Gang pierde a uno de sus fundadores

Dennis ‘Dee Tee’ Thomas, uno de los cofundadores del legendario grupo de funk y música disco Kool & The Gang, la banda recordada por éxitos como Celebration, Jungle Boogie, Get Down on it y Ladies Night, murió a los 70 años, según anunció la banda. Thomas, “esposo, padre amado y cofundador de Kool & the Gang, falleció pacíficamente mientras dormía a la edad de 70 años en Nueva Jersey”, señaló en Facebook el grupo, que ya había perdido el 9 de septiembre de 2020 a uno de sus líderes, Ronald Bell, fallecido a los 68 años.

Dennis, recordado por sus atuendos y por su personalidad, tocaba el saxofón alto, era el flautista y percusionista del grupo y también oficiaba de maestro de ceremonias en los shows de la banda. Su voz se escucha en el éxito del grupo de 1971, “Who’s Gonna Take the Weight”.

“Dee Tee era, además, una suerte de vestuarista de Kool & The Gang, siempre preocupado en qué prendas lucirían en escena. En los comienzos del grupo, además, llevaba las cuentas: “cargaba las ganancias de la banda en una bolsa de papel en la campana de su cuerno”, expresa las líneas que el grupo le dedicó al músico.

