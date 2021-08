“Existe la posibilidad de una variante peor que Delta”

Si no se logra un buen control sobre la propagación del coronavirus en la comunidad y más personas no se vacunan, entonces es posible que haya otra variante que sea peor que Delta, dijo ayer el doctor Anthony Fauci, asesor de la Casa Blanca, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, a George Stephanopoulos de ‘ABC’ en el programa Good Morning America.

Ante la pregunta de si EE. UU. se enfrenta a un ciclo continuo de nuevas variantes, el funcionario dijo “eso sucederá, George, si no logramos un buen control sobre la extensión de la comunidad”. “Y mientras el virus continúe propagándose, le da una amplia oportunidad de mutar, y cuando le da una amplia oportunidad de mutar, tarde o temprano puede obtener otra variante, y es posible que esa variante sea en algunos aspectos peor que la variante ya muy difícil con la que estamos lidiando ahora”, señaló Fauci. “Esta es una de las principales razones por las que se desea suprimir por completo la circulación del virus en la comunidad”.

“La gente dice no quiero vacunarme porque soy yo y me preocupo por mí, no estoy impactando a nadie más, simplemente no es el caso”, indicó. “Porque cuando las personas no se vacunan, permiten que el virus circule por la comunidad, y cuando lo hacen, incluso si no enferma a un individuo en particular, pueden estar asintomáticos, esa persona sigue siendo un vehículo para la propagación a otras personas”.

Casos en Florida

El estado de Florida contabilizó ayer 20 mil 133 nuevos casos del COVID-19, la segunda cifra más alta de contagios desde que comenzó la pandemia en 2020, mientras las hospitalizaciones continuaron rompiendo su propio récord por cuarto día consecutivo.

Según datos de los Centros federales para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), también se reportó en esta jornada el fallecimiento de 84 personas como consecuencia del SARS-CoV-2.

Florida, que representa alrededor del 6.5 por ciento de la población de todo el país, registró el miércoles casi el 22 por ciento de los nuevos casos del COVID-19, de acuerdo con los datos que recogen los CDC.

Florida contabilizó el miércoles 12 mil 408 ingresos hospitalarios por el COVID-19, rompiendo así su récord diario debido a la expansión de la variante Delta. Y ayer volvió a romperlo de nuevo con 12 mil 888 ingresos, según cifras reportadas por centros médicos estatales al Departamento de Salud y de Servicios Humanos (HHS, en inglés).

Hasta ayer, cerca de 2 mil 577 personas permanecían en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), lo que representa alrededor del 40 por ciento de las camas de todo el estado.

Tercera dosis

La Comisión Europea despejó ayer el camino de la tercera dosis al atribuir la decisión a cada Estado, y limitarse a sugerir tener en cuenta las evidencias científicas, cuando algunos países miembros como Alemania y Francia, o desde fuera, el Reino Unido, anuncian el inicio en septiembre de una nueva ronda de vacunaciones.

Los países más desarrollados contemplan ya la opción para otoño, pese a la petición de moratoria hecha el miércoles por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que apela a la solidaridad con las naciones más pobres, y especialmente con sus habitantes más vulnerables y los más expuestos.