“The Walking Dead” y “Star Trek” brillan en la segunda Comic-Con virtual

El final de The Walking Dead y la primera serie infantil de Star Trek brillaron en la Comic-Con, la gran fiesta de la cultura pop a escala mundial y que, por segundo año consecutivo, se tuvo que celebrar de forma virtual por culpa de la pandemia.

La Comic-Con, que antes del coronavirus traía cada verano a decenas de miles de personas a San Diego (EE.UU.), cerró este domingo tres días de eventos, entrevistas y presentaciones para los amantes del cine, la televisión, los cómics y los videojuegos.

Si todo va bien, se espera que la Comic-Con regrese en julio de 2022 al Centro de Convenciones de San Diego.

Junto a The Walking Dead y Star Trek, esta Comic-Con digital también contó con actos destacados como los de Jean-Claude Van Damme y The Last Mercenary, el regreso de Dexter, la precuela de Army of the Dead o las apuestas de Amazon con The Wheel Of Time y I Know What You Did Last Summer.

Pero al margen de los obstáculos que puso la pandemia en su camino, esta Comic-Con de 2021 también se tuvo que enfrentar a la ausencia muy notable de gigantes del cine como Marvel, Warner Bros. con DC, y Star Wars.

