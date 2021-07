CIV busca rescindir contrato para la construcción del paso a desnivel en San Lucas

El ministro de Comunicaciones, Javier Maldonado, indicó que ya se iniciaron los diálogos para rescindir el contrato para la construcción de un paso a desnivel en San Lucas, Sacatepéquez.

El funcionario señaló que el diseño de esa obra no solucionará el problema del tránsito en ese lugar. Además, mencionó que el hecho que ya se haya levantado el evento y se haya dado un anticipo, no significa que se va a continuar con la ejecución del proyecto.

“La curva que tiene diseñado ese nivel no permite el tráfico pesado, por ende no nos va a servir”, dijo el ministro, quien añadió que la empresa con la que se firmó el convenio está consciente de que esa construcción no será funcional.

Las autoridades del @CIVguate anuncian que se rescindirá la construcción del paso a desnivel en San Lucas. Según el ministro Javier Maldonado, no está diseñado para que funcione. pic.twitter.com/q77uDnAL6h — Bancada UNE (@UNEBancada) July 21, 2021

“Yo sé que no sería lo mejor empezar de cero, pero tendrán que entenderme que yo no puedo seguir adelante con un proyecto, que yo sé que no está diseñado para que funcione. Es más responsable hacer eso y levantar un nuevo evento”, agregó Maldonado.

En abril pasado, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda decidió modificar el plan de construcción de ese paso a desnivel, debido a que la ruta alterna por la aldea El Manzanillo no se encontraba habilitada.