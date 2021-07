El 74 Festival de Cannes entrega sus Palmas de Oro

El director estadounidense Spike Lee, presidente del jurado de Cannes, anunció este sábado la Palma de Oro para la francesa Julia Ducournau por su filme Titanio, lo que la convierte en la segunda mujer en ganar el máximo galardón en la historia del certamen.

Julia Ducournau recibe la Palma de Oro de manos de la actriz Sharon Stone. Foto: AFP.

Lee anunció el nombre de la película ganadora aparentemente de forma accidental, al inicio de la ceremonia del palmarés, cuando debía anunciar el premio de interpretación masculina.

Ducournau, de 37 años, se alzó con el máximo galardón, 28 años después de que lo hiciera la neozelandesa Jane Campion por El piano, ex aequo con Adiós a mi concubina, del chino Chen Kaige.

El filme de Ducournau es el más transgresor y violento de los 24 que competían por la Palma de Oro. Protagonizada por la actriz Agathe Rousselle, la película narra la historia de una mujer convertida en asesina convulsiva que siente una atracción sexual por los autos.

El jurado del Festival de Cannes también consagró a dos actores apenas conocidos del gran público, el estadounidense Caleb Landry Jones, y la noruega Renate Reinsve, con los premios de interpretación por sendos roles en Nitram y The worst person in the world.

Ryusuke Hamaguchi, por obtuvo el premio al mejor guion por el filme Drive my car, premio al mejor guion en Cannes.

Ryusuke Hamaguchi agradece el premio a Mejor Guion por su trabajo en Drive My Car. Foto: AFP

El filme Memoria, del tailandés Apichatpong Weerasethakul y rodado en Colombia, ganó ex aequo con La rodilla de Ahed, del israelí Nadav Lapid, el premio del Jurado en Cannes.

El cineasta tailandés Apichatpong Weerasethakul recibe el premio por la cinta Memoria. Foto: AFP

La película del cineasta tailandés, protagonizada por Tilda Swinton, cuenta la historia de una cultivadora de orquídeas que visita a su hermana enferma en Bogotá, pero unos extraños sonidos, como estruendos, que solo ella escucha, le impiden descansar.

En el elenco también figuran los actores colombianos Juan Pablo Urrego y Elkin Díaz y el mexicano Daniel Giménez.

El cortometraje Cielo de agosto, de la directora brasileña Jasmin Tenucci, se llevó la Mención Especial del Festival de Cannes.

Cannes también otorgó la Palma de Oro de Honor al italiano Marco Bellocchio.

También se otorgaron el Gran Premio a Un héroe, del iraní Asghar Farhadi “ex aequo” con Compartment N. 6, del finlandés Juho Kuosmanen; la Mejor Dirección: el francés Leos Carax por Annette

El director iraní Asghar Farhadi y el director Juho Kuosmanen celebran después de obtener ambos el Gran premio por sus cintas A Hero y Compartment No. 6. Foto: AFP

Palma de Oro de Honor a la actriz y directora estadounidense Jodie Foster y el director italiano Marco Bellochio; Cámara de Oro: “Murina”, de la croata Antoneta Alamat Kusijanovic

También obtuvo la Palma de Oro al cortometraje All the crows in the world, de la hongkonesa Tang Yi

