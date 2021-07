Corte Suprema de Justicia sigue operando sin tres de sus magistrados

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) está funcionando actualmente sin tres de los 13 magistrados que deben integrarla, debido a dos renuncias y la separación del cargo de una de sus integrantes.

La reciente dimisión de Néster Vásquez Pimentel a esa instancia, luego de ser electo para conformar la Corte de Constitucionalidad, se suma a la renuncia de Ranulfo Rojas, quien pasó a ser un magistrado del Tribunal Supremo Electoral.

Además, Blanca Stalling sigue sin poder integrar la alta corte del Organismo Judicial (OJ), tras ser separada de su puesto en 2017. Ella enfrenta un proceso penal por tráfico de influencias.

La CSJ solo tiene diez magistrados y la integración de las cámaras de Amparo y Antejuicio, Civil y Penal pasaron de tener tres integrantes. La presidenta del OJ, Silvia Valdés, no participa en ninguna de esas tres instancias.

Dificultades

El abogado Oswaldo Samayoa indicó, en un vídeo publicado por Guatemala Visible, que con la falta de los tres miembros hay una deficiencia “en las decisiones colegiadas que deben ser tomadas por parte de la CSJ”.

“Lo más grave viene a ser que la certeza que debe existir en la toma de decisiones desde la CSJ es cuestionada y, principalmente, se observa que no puede haber un debate de altura dentro de la Corte para tomar decisiones”, añadió el también profesor universitario.

#SeguimosSinCortes



La actual Corte Suprema de Justicia tiene tres vacantes, lo que puede provocar consecuencias graves en el sistema de justicia.



El abogado Oswaldo Samayoa analiza esta situación pic.twitter.com/kfbhD6pa0j — Guatemala Visible (@guatevisible) July 6, 2021

En tanto que el abogado Juan Pérez Trabanino expuso que una república que no tiene a sus tres poderes instituidos “no es una república, es un chiste” y agregó que no tener una corte integrada es como tener un “banco de tres patas con una pata añadida”.

“Hemos estado tan acostumbrados a que el Estado no funcione, que tener a un organismo del Estado que no funciona o funciona a medias no es que nos cause un mayor problema. (Es como vivir con) tres o cuatro enfermedades mortales en el cuerpo, una no hace la diferencia”, refirió el profesional.

Suplentes

El vocero del OJ, Mario Siekavizza, se limitó a decir respecto a este tema que, ante la ausencia de algún magistrado de la Corte, se llama a los suplentes. “Todos los plenos se integran con suplentes (magistrados de Salas de Apelaciones)”, dijo el portavoz.